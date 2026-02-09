Asti KT: due vittorie nel campionato di serie C1 UISP Hit ball

Domenica 8 febbraio di gioco per Asti KT che all’Hit Ball Arena di Torino ha affrontato Goliath e Giasthit, team dell’Asd Sinombre, per il campionato di serie C1 UISP di hit ball . Due match che sulla carta vedevano come favoriti gli astigiani ma che per confermare le attese hanno dovuto aspettare sempre il secondo tempo quando sono stati in grado di regalarsi quel margine di vantaggio capace di incanalare il risultato a proprio favore.

Nel primo incontro contro Giasthit, arbitrato dagli stessi giocatori per l’assenza del direttore di gara, gli Alfieri sono riusciti ad imporsi per 47 – 79 mentre nella seconda sfida domenicale, questa volta contro Goliath, Asti KT è riuscito ad imporsi per 50 – 72. Nelle altre gare disputate vediamo le vittorie dei team Sinombre su Orba In Black con gli orbassanesi che devono cedere per 62 – 43 a Giasthit e 62 – 54 a Goliath dopo aver disputato due ottime prestazioni con ritmi di gioco medio-alti. Serie C1 che ha vissuto questa settimana un weekend intenso con un sabato pomeriggio di gioco in quel di Volvera con le squadre della Polisportiva Oratorio Orbassano impegnate ad affrontare le restanti due compagini dell’ASD Sinombre iscritte al campionato.

A fare la “voce del padrone” è Purple Hit Orbassano capace di imporsi per 92 – 59 su Overhit e 124-68 su Golden Hunters conservando ancora la propria imbattibilità proprio come Asti KT. Il secondo team orbassanese, OrbaHit, ha invece perso per 59-67 contro Overhit ma si è imposto per 81 – 60 con Golden Hunters.

A questo punto del campionato la classifica della C1 vede tre squadre in testa con 12 punti: Purple Hit, Asti KT e Overhit con quest’ultima che ha all’attivo sette incontri contro i quattro giocati dalle altre formazioni. A seguire troviamo Golden Hunters con 9 punti in 7 gare, con in scia il terzetto composto da Orbahit, Giastihit e Goliath a 3 punti con la formazione orbassanese scesa in campo finora solo due volte contro le quattro delle torinesi. Fanalino di coda l’Orba In Black che dopo quattro incontri cerca ancora i primi punti della stagione.