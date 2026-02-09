BEA Chieri: non basta un super Drame per passare a Ivrea

Domenica 8 febbraio, nella ventiduesima giornata di Serie C Interregionale , BEA Chieri esce sconfitta dal confronto esterno contro Lettera 22 Ivrea con il punteggio di 89-85. Una partita combattuta, segnata dalle pesanti assenze in casa leoparda e da un avvio in salita, a cui i chieresi hanno risposto con orgoglio e con una prestazione mostruosa di capitan Drame, non sufficiente però a strappare i due punti in un finale punto a punto.

LA GARA

I Leopardi arrivano a Ivrea in piena emergenza: l’infermeria è affollata e lo staff tecnico deve rinunciare a pedine fondamentali. Pesa come un macigno l’assenza dell’ultima ora di Danilo Tagliano (48 punti nelle ultime due uscite), che si aggiunge ai forfait di Lo Buono, Ruà, Boeri e di un Ferraresi presente solo per onor di firma. A complicare ulteriormente i piani partita arriva subito la situazione falli: Drame ne commette due prematuri nel primo quarto ed è costretto alla panchina. Con le rotazioni ridotte all’osso e senza il proprio leader, Chieri subisce il contraccolpo: Ivrea ne approfitta piazzando un parziale di 11-0 che scava il solco decisivo della prima frazione (25-14 al 10′).

La reazione di BEA, però, è veemente. Nonostante i minutaggi altissimi per il quintetto (tutti i senior in campo oltre i 30′), i Leopardi si compattano. Giacomelli orchestra il gioco (9 assist), mentre Galluccio e Viggiano (17 punti) danno energia e punti preziosi. Rientrato in campo, Drame è immarcabile: per lui career high nella categoria da 31 punti (13/17 dal campo) e 12 rimbalzi. Chieri risale la china fino al -2, ma deve fare i conti con la serata di grazia dei padroni di casa dall’arco: Ivrea segna ben 13 triple, spesso costruendo canestri difficili e contestati che ricacciano indietro ogni tentativo di aggancio. A pesare sul finale, oltre alla stanchezza per l’emergenza, è anche la scarsa precisione dalla lunetta dei chieresi (escluso il 5/6 del capitano, il resto della squadra fatica a cronometro fermo). Finisce 89-85, con i Leopardi che devono fermarsi dopo la vittoria con 5Pari.

IL COMMENTO

«Abbiamo pagato caro un approccio condizionato dai falli precoci di Drame – commenta coach Alex D’Arrigo – Doverlo togliere nel primo quarto ci ha costretto a rivedere rotazioni già ridotte all’osso e in quel frangente abbiamo subito il parziale di 11-0 che ci ha costretto a rincorrere per tutta la gara. I ragazzi sono stati bravi a rifarsi sotto, arrivando a un possesso di distanza, ma Ivrea ha trovato una serata incredibile al tiro da fuori, segnando con continuità anche tiri ben contestati. Peccato per le nostre percentuali ai liberi e per lo sforzo immane richiesto ai giocatori, costretti a minutaggi altissimi per le tante assenze: è difficile giocare ogni partita in queste condizioni. Ci portiamo a casa le note positive, come le prestazioni di Viggiano e Galluccio, e guardiamo avanti».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

I Leopardi tornano a casa, al PalaGialdo, per una delle sfide più attese della stagione. Domenica 15 febbraio alle ore 18:00 va in scena “Il Clasico” del basket piemontese: a Chieri arriva PNC Basketball.

LETTERA 22 - BEA CHIERI 89-85

Parziali (25-14, 48-37, 68-58)

IVREA: Gennari 21, Leonardi 17, Regruto 16, Tampellini 8, Abrate 8, Vercellino 8, Nardi 6, Sconfienza 4, Gamba, Foti NE. All. Micheletto.

BEA: Drame 31, Viggiano 17, Giacomelli 14, Gatti 13, Galluccio 7, Possekel 2, Dioum 1, Conti G., Ferraresi NE, Picco NE, Bechis NE. All. Conti F., 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass. Manzini, Prep. Turetta, Acc. Monteleone.