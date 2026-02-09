Reale Mutua Fenera Chieri ’76: mercoledì il derby contro Monviso Volley

Un pensiero corre inevitabilmente all’ultima partita che la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha giocato al Pala Bus Company, poco meno di un anno fa, il 26 febbraio 2025, penultimo turno della regular season: una giornata nerissima per i colori biancoblù dopo il grave infortunio subito in fase di riscaldamento da Katerina Zakchaiou. Ma più che ai brutti ricordi bisogna pensare al presente e ai 3 punti in palio, di enorme importanza per entrambe le squadre. Grazie ai risultati del weekend Chieri ha allungato sul quinto posto in classifica e accorciato sul terzo, e vede la linea del traguardo sempre più vicina. Le pilline al contrario hanno necessità di muovere la classifica per recuperare terreno ed evitare la retrocessione.

Chieri e Monviso si sono affrontate la prima volta in B2 il 5 dicembre 2009, per un bilancio complessivo nei 24 precedenti derby di 13 successi chieresi (l’ultimo, per 3-0, nel girone d’andata) e 10 pinerolesi. Le ex sono tre, da un lato Anna Gray e Anett Nemeth, dall’altro Yasmina Akrari.

A fare il punto e presentare il derby è l’allenatore Nicola Negro: «Quella con Cuneo non è stata la nostra migliore prestazione, siamo stati molto fallosi in situazioni dove non era necessario forzare e questo ci ha complicato un po’ le cose anche se poi per fortuna abbiamo conquistato altri tre punti importanti. Mercoledì con Monviso ci aspetta una partita molto difficile, ci sono in palio tre punti pesantissimi sia per noi che stiamo lottando per le posizioni di vertice, sia per Monviso che ne ha bisogno per la salvezza. Ci aspetterà una partita tosta e dobbiamo prepararci molto bene, sia dal punto di vista mentale sia dal punto di vista tattico».