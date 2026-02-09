Concordia: tre Ori, due Argenti e un Bronzo nel weekend al Palalancia di Chivasso

Tre Ori, due Argenti, un Bronzo, per un totale di sei podi , sono lo sfavillante risultato della Concordia nelle gare che si sono svolte nel weekend scorso al Palalancia di Chivasso, organizzate dalla Società chivassese. La 1^ Prova del Campionato Regionale Individuale Gold Allieve e la 1^ Prova del Campionato Individuale Silver LD , competizioni del Calendario Agonistico dell Federazione Ginnastica d’Italia, si sono svolte nelle giornata di sabato e domenica, con la partecipazione di 220 ginnaste, provenienti da tutto il Piemonte.

A portare in pedana i colori della Concordia sono state cinque ginnaste nel Campionato Gold Allieve e cinque nel Campionato Silver. Ad iniziare sono state le più giovani, Arianna Milanese, Diana Tuccini e Alice Di Stefano, classe 2016, che sono scese in pedana nella categoria Allieve 2, presentando, come da Programma, l’ esercizio al corpo libero ed alla fune.

A conquistare il primo Oro è stata Arianna, che ha eseguito due esercizi di grande valore, imponendosi sulla pedana sia per il livello tecnico, che per la personalità e la convinzione con cui li ha portati a termine. Premiata dalla giuria con un punteggio totale di 38.050, è salita sul primo gradino del podio con quasi 4 punti di distacco dalla seconda classificata.

Bella prova anche per Diana, elegante e precisa nelle sue esecuzioni, che si è piazzata al 5° posto. Per Alice, visibilmente emozionata per un rientro in pedana dopo alcuni mesi di pausa, due esercizi con ottime potenzialità, che potranno crescere nelle prossime gare.

Il secondo podio della giornata è arrivato da Giorgia Costa, classe 2015, in gara nella categoria A3, che ha portato in pedana due esercizi precisi e di carattere, conquistando il Bronzo. Ultima delle Allieve Gold, Lidia Amicone, classe 2013, categoria A5, per cui il Programma prevede gli esercizi a cerchio, palla e clavette. Per lei una gara particolarmente impegnativa, dove ha dovuto sostenere la concorrenza di ginnaste esperte e tecnicamente molto preparate. Lidia ha affrontato con grande determinazione la pedana, inanellando, una dopo l’altra, tre splendide esecuzioni, premiate con il punteggio totale di 65.250, che le ha permesso di conquistare un brillante Argento.

La giornata è proseguita con il Campionato Individuale Silver, Livello LD, dove le ginnaste presentano due esercizi agli attrezzi, scegliendo tra cerchio, palla e clavette. In pedana per la Concordia Marta Tarasco, Junior 2, che con due prove precise e di carattere, al cerchio e alle clavette, ha raggiunto il punteggio totale di 22.800, salendo sul secondo gradino del podio con l’Argento. Nella stessa categoria, Beatrice Zanella si è classificata al 15° posto.

Nella giornata di domenica è proseguita la gara Silver, dove sono arrivati gli ultimi due Ori, rispettivamente dalla più giovane e dalla più “anziana” delle Concordine in gara. Aurora Scordi, classe 2015, ha gareggiato nelle Allieve3 con gli esercizi al corpo libero e alla palla, anche lei sicura e determinata, conquistando il suo primo Oro in questa categoria. L’ultimo podio della giornata lo ha regalato Angelica Tramontana, classe 2009, in una gara combattuta fino all’ultimo secondo, dove fino all’ultimo le ginnaste hanno tenuto il fiato sopeso per la conquista del podio. Angelica è riuscita a salire sul 1° gradino con due belle prove al cerchio e alla palla, eseguite con padronanza tecnica ed espressività.

Nelle Junior1 Ludovica Cassatella ha portato in pedana una bella prova alle clavette, che ha raggiunto il punteggio di 11.650, mentre nell’esercizio alla fune un piccolo errore l’ha fermata al 5° posto, con un totale di 21.850, a soli 0,050 dal Bronzo.

Soddisfazione nel team della Concordia che, come afferma la presidente Zenti: «Con i risultati di questi due primi weekend di gara si conferma tra le migliori Società del Piemonte, sia nel settore Gold che nel Silver, a prova del lavoro di qualità portato avanti dal nostro staff, che continuerà nelle prossime settimane, in vista delle gare che ci attendono».