King Basket Torino School Cup 2026: si torna in campo

È ufficialmente iniziata la KING Basket Torino School Cup 2026 , seconda edizione del torneo scolastico organizzato e promosso da Basket Torino , che quest’anno compie un importante salto di qualità raddoppiando il numero delle scuole partecipanti: dalle 8 della prima edizione alle 16 squadre coinvolte nel 2026. Un segnale forte della crescita del progetto, che da quest’anno prende il nome di KING Basket Torino School Cup grazie al supporto di KING, title sponsor della manifestazione.

La giornata inaugurale si è svolta nella mattinata odierna al Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino), diversamente da quanto inizialmente previsto a causa dell’inagibilità del PalaMoncrivello. Sul parquet dello storico palazzetto del Parco Ruffini, casa delle partite interne della Reale Mutua in Serie A2, sono scese in campo le quattro scuole del Girone B, protagoniste di una mattinata intensa e ricca di entusiasmo, con un clima che ha confermato lo spirito e il valore educativo del progetto e con il coinvolgimento degli studenti non solo in campo ma anche fuori, in forma di entertainment (cheerleaders e corpi di ballo), attività di comunicazione sui social media e gestione delle delegazioni.

Le partite, disputate in due tempi da 10 minuti, hanno messo in evidenza grande equilibrio, agonismo e correttezza sportiva. A chiudere la giornata da imbattuto è stato il Liceo Domenico Berti, capace di conquistare tre vittorie in tre partite e di aggiudicarsi così il primo posto del girone, staccando il pass per le Final Four in programma il 9 marzo. A brillare individualmente è stato Edoardo Tonon, miglior realizzatore di giornata con 13.7 punti di media e un massimo di 18 punti nell’ultima gara decisiva per il passaggio del turno, contro l’IIS Amedeo Avogadro.

Alle spalle del Berti si è classificato il Liceo Vincenzo Gioberti (2-1), seguito dall’IIS Amedeo Avogadro (1-2) e dal Liceo Paritario Cairoli (0-3), al termine di un girone combattuto fino all’ultima partita.

RISULTATI E CRONACA DELLA GIORNATA

Liceo Domenico Berti – Liceo Paritario Cairoli 33-17

Buon esordio per il Berti, che indirizza la gara sin dai primi minuti grazie a una difesa solida e alle iniziative offensive di Tonon (11 punti) e Milano (6). Cairoli lotta con Molle (7) ma non riesce a rientrare.

Liceo Vincenzo Gioberti – IIS Amedeo Avogadro 34-31

Gara equilibratissima e decisa nel finale. Il Gioberti si affida alla grande prestazione di Panassidi (17) e ai centimetri di Lunardi (6), mentre all’Avogadro non bastano gli 11 punti di Di Lernia e i 10 di Zanoni.

Liceo Domenico Berti – Liceo Vincenzo Gioberti 46-38

È la sfida chiave per la vetta del girone. Il Berti alza il livello di fisicità nel secondo tempo trascinato dalla coppia di lunghi formata da Tonon (12) e Gabutti (12), resistendo ai tentativi di rimonta del Gioberti guidato da Pietro Panata (13) e Lunardi (13).

Liceo Paritario Cairoli – IIS Amedeo Avogadro 33-35

Primo successo per l’Avogadro al termine di una partita combattuta fino all’ultimo possesso. Decisivi Zanoni (15) e Di Lernia (9) per completare una progressiva rimonta concretizzata proprio nel finale. Per Cairoli buona prova di Molle (11) e Stano (9).

Liceo Domenico Berti – IIS Amedeo Avogadro 47-43

Ultima partita di giornata che conferma la forza del Berti, che chiude il girone a punteggio pieno. Tonon firma il suo high di giornata con 18 punti, ben supportato dalle iniziative di Milano (16). Avogadro combattivo con Di Lernia (13) e Zanoni (11).

Liceo Paritario Cairoli – Liceo Vincenzo Gioberti 24-32

Il Gioberti chiude la giornata con la seconda vittoria grazie al contributo corale e alle buone prove di capitan Panata (8), e Dia (8).

CLASSIFICA FINALE – GIRONE B (NORD 2)

Liceo Domenico Berti | 3-0

Liceo Vincenzo Gioberti | 2-1

IIS Amedeo Avogadro | 1-2

Liceo Paritario Cairoli | 0-3

La KING Basket Torino School Cup 2026 proseguirà domani, martedì 10 febbraio 2026, con le squadre del Girone D – ITC Sommeiller, IIS Giovanni Plana, IT Majorana e i campioni in carica del Liceo Alessandro Volta – che si affronteranno sul campo della Sisport di Mirafiori.