Pallamano Derthona: i risultati del weekend

Nel secondo tempo, spazio al giovane Edoardo Gobbo e a un ritrovato Tommaso Medicina, che guidano un attacco leggermente più efficace, nonostante il Cologne dimostri di serrare meglio i ranghi in difesa. Emerge, tuttavia, la difficoltà delle retrovie bianconere di far fronte alla rapidità di gambe dei bresciani, i quali riescono a costruire un modesto vantaggio, che il Derthona non riesce a recuperare, anche a causa di diversi errori su rigore.

Temina così la prima fase del campionato di Serie B, con Derthona e Cologne a pari punti, ma con una differenza reti ancora a favore dei bianconeri, che quindi chiudono il girone da capolista. Nella seconda fase i Leoni si scontreranno con le prime tre classificate dell’altro girone, nell’arco di sei partite, tra Febbraio e Maggio, che varranno l’accesso ai playoff, previsti a Chieti per Giugno prossimo.

«La partita è stata sicuramente un passo indietro rispetto a quanto abbiamo visto nelle ultime settimane – commenta il vice-allenatore Fabio Bottiroli - frutto anche di una settimana in cui non siamo riusciti ad allenarci con continuità e con la squadra al completo. Abbiamo mancato molto di precisione, anche dei sette metri (complimenti comunque alla loro ottima difesa), in attacco, e di lucidità in difesa. Un passo falso capita, peccato sia arrivato in una partita a cui tenevamo particolarmente. Guardiamo comunque avanti con ottimismo per il prosieguo della stagione, sapendo bene dove lavorare per migliorare a livello fisico, in modo da riprendere al meglio il nostro percorso».

In campo per la Pallamano Derthona: Carlo Bottazzi, Dennis Caracciolo, Alessandro Cavo, Andrea Cumerlato, Riccardo Gatti, Edoardo Gobbo, Alberto Losacco, Johnathan Nasufi, Kristian Novello, Samuele Trovato, Lorenzo Verna, Alessandro Vercelli, Vinicius Vieira Bertolucci. Coach Marco Affricano, vice Fabio Bottiroli.

Under 14

San Giorgio Molteno C - A.S.D. PALLAMANO DERTHONA 13-22

A.S.D. PALLAMANO DERTHONA - A.S.D. Vigliano Polisportiva 36-4

Giornata di sport a Molteno, con tanti gol e grandi prospettive, per i Giovani Leoni della Under 14 del Derthona. La formazione riesce a imporsi in entrambi i match della giornata, contro i padroni di casa del San Giorgio Molteno e i pari età del Vigliano. La prima partita inizia in salita, con i giovani del Molteno in grado di portarsi in vantaggio per 5-0 nei primi minuti. Il tempo di riorganizzare le idee in difesa, e i Leoni ripartono di slancio, aumentando le palle recuperate e gestendo con maggiore precisione le occasioni in attacco, ribaltando lo svantaggio e chiudendo con una vittoria netta per 22-13.



Senza storia, invece, la partita con il Vigliano, anche per via della inferiorità fisica e anagrafica di molti avversari. Il Derthona si porta rapidamente in netto vantaggio fin dai primi minuti, amministrando la seconda parte dell’incontro e chiudendo con un perentorio 36-4.

Commenta così coach Affricano: «Abbiamo visto un grosso passo avanti da parte dei nostri ragazzi, rispetto allo scorso concentramento. Abbiamo dimostrato di riuscire a far bene contro avversari della nostra stazza. C’è molto lavoro da fare, ancora, ma avendo molti 2013, quindi al primo anno in categoria, abbiamo ancora tempo per migliorare ulteriormente».

Sono scesi in campo: Carca Edoardo; Cunsolo Ettore; D'Ambrosio Ismaele; Guatelli Eric; Muzzin Leonardo; Repetto Edoardo; Pennella Andrea; Pernigotti Jacopo; Pernigotti Marco; Perrotta Gabriele. Coach Marco Affricano.

Prossimi impegni: La seconda fase del campionato di Serie B inizierà il 21 febbraio a Gallarate contro Crenna, mentre quella dell’Under 16 avrà inizio il prossimo 1 marzo, con una insidiosa trasferta a Cologne. Domenica 15 marzo la Under 14 parteciperà al terzo concentramento di campionato a Cassano Magnago, contro gli omologhi della Polisportiva Cassano 2006 e della A.S.D. Crenna.