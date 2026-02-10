Volley Busca Fie & Fioi: i risultati della settimana

Serie D femminile Il Volley Busca torna con la testa al campionato dopo la parentesi di Coppa Piemonte e riparte con una bella vittoria, importantissima per il morale e per dimostrare alle stesse giocatrici in primis che quello dello scorso fine settimana è stato solamente un inciampo. Mister Lamberti schiera quella che ormai è la formazione tipo con Testa in regia, opposto Donadei, sulle bande Cattaneo e Garello, al centro Martinasso e Giraudo libero. Spazio per Sara Bonardello nei primi 2 set.

Le ragazze riescono sempre a trovare una breccia dove infilare un break e quindi sul 2-0 la contesa sembra chiusa se non fosse che le avversarie nel terzo sfoderano una prestazione a dir poco lodevole e, dopo un parziale comunque punto a punto, riescono a sorprendere la capolista. Nel 4° continua la battaglia con colpi da entrambe le parti bel tentativo di non lasciare allungare l’avversaria. Così facendo si arriva ai vantaggi dove è Busca a prevalere, nonostante il team avversario avrebbe meritato di raccogliere almeno un punto.

«Il 3-1 è un buon risultato che mantiene tutti discretamente lontani mentre le giornate sono sempre meno con la partenza del girone di ritorno», il commento del presidente Rosso.

Serie C maschile

In questa sfida di Serie C maschile, il Lab Travel Busca esce sconfitto per 3-2 dal campo del Volley San Paolo. Il match si era aperto con un netto vantaggio per la formazione ospite, capace di conquistare i primi due set con i parziali di 17-25 e 22-25. A partire dal terzo parziale è arrivata però la risposta dei padroni di casa, che hanno accorciato le distanze vincendo 25-16 e hanno poi riportato il match in equilibrio aggiudicandosi il quarto set per 25-22. La sfida si è decisa al tie-break, dove il Volley San Paolo ha completato la rimonta chiudendo l'incontro sul definitivo 15-11.

Serie D maschile

In questo match di Serie C maschile, il Lab Travel Busca viene sconfitto per 3-1 sul campo del CRS Savigliano-Racconigi. Il primo set è di marca locale, con i padroni di casa che si impongono 25-16. La reazione del Busca arriva nel secondo parziale, vinto dagli ospiti per 20-25, riportando l'incontro in parità. Il terzo set vede nuovamente il Savigliano-Racconigi portarsi avanti vincendo 25-20, mentre nel quarto e ultimo parziale i padroni di casa chiudono definitivamente la pratica con il punteggio di 25-14.

RISULTATI DELLA SETTIMANA

Serie D femminile

L.C.M. COSTRUZIONI MC1933 BUSCA 3-1 MONVISO PINEROLO (25-19, 25-14, 21-25, 28-26)

LCM-MC1933 Busca: Martinasso, Bina, Cassini, Cattaneo, Donadei, Cavallo, Garello, Re, Giraudo, Bonardello, Golle, Testa. All.: Lamberi M., Lamberti L.

Serie C maschile

VOLLEY SAN PAOLO 3-2 MC1933 - LAB TRAVEL BUSCA (17-25, 22-25, 25-16, 25-22, 15-11)

MC1933 - Lab Travel Busca: Busi, Bonsignore, Colasanti, Rosati, Dobrev, Drocco, Girardi, Di Giulio, Baldi, Marino, Barberio, Bertone, Scatragli, Ballari. All.: Tomatis, Barbiero

Serie D maschile

CRS SAVIGLIANO-RACCONIGI 3-1 MC1933 - LAB TRAVEL BUSCA (25-16, 20-25, 25-20, 25-14)

MC1933 - Lab Travel Busca: Barbi, Ravelli, Campagnoli, Rocchia, Chiapella, Finoro, Deana, Pelissero, Ghibaudo, Grandis, Pepino, Massa, Merola, Boggione. All.: Tassone, Tavella

1ª Divisione

L.C.M. COSTRUZIONI MC1933 BUSCA 3-1 QUEEN TOUCH CUNEO (25-22, 25-22, 10-25, 25-19)

Busca: ​​Brocchiero, Castellino, Eandi, Garino, Gianni, Lingua, Michelini, Mondino, Paoletto, Pascale. All.: Giordano

Under 18 - ottavi di finale

MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA 3-0 CLUB 38.41 (25-20, 25-13, 25-15)

Busca: Bina, Bonardello, Castellino, Eandi, Garino, Gianni, Lingua, Michelini, Mondino, Paoletto, Pascale. All.: Lamberti

Under 14

MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA 1-3 VILLANOVA VOLLEY (25-16, 16-25, 14-25, 24-26)

Busca: Ballabani, Barra, Ferrero, Fino, Graffini, Marchetti, Marku, Mhillaj, Rosso A., Rosso E., Rostagno, Sasia, Serino. All.: Lamberti

Under 13

MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA 0-3 ASD CENTALLO (21-25, 16-25, 14-25)

Busca: Abbà, Arnaudo, Conte, Deng, Girello, Jubani, Lleshi, Massabò, Palushi, Rosso. All.: Cavallero