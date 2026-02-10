BEA Chieri: le gare del settore giovanile

L’Under 17 Eccellenza chiude la prima fase con un bel sesto posto. Nelle ultime due gare del girone, con assenze pesanti, i Leopardi prima cedono in casa con Pallacanestro Moncalieri. Gli ospiti provano a far girare da subito la gara dalla loro parte, BEA torna a contatto, ma Moncalieri riesce a gestire il vantaggio già acquisito nonostante i tentativi di rimonta (73-84). Poi, nella trasferta di Genova, i chieresi vincono con una buona prova, nonostante qualche imprecisione di troppo, dopo una gara sempre al comando (70-74). Vittoria netta e convincente per gli Under 17 Gold, con una squadra ancora in corsa per l’accesso alla seconda fase come SBA Asti. All’andata la partita era stata equilibrata, con una vittoria alla fine netta degli avversari; questa volta i Leopardi impongono sin dalla palla a due il loro ritmo, scollinano le venti lunghezze di vantaggio e poi gestiscono (66-49). Sconfitta per chiudere la prima fase per l’Under 17 Regionale con la capolista Lo.Vi. Borgaro, che fa valere un tasso tecnico e fisico maggiore. BEA fatica a prendere le misure e, alla fine, la vittoria dei padroni di casa è netta e meritata. Bella vittoria per l’Under 17 Uisp contro Mad4bk, con una prestazione vincente e un successo rotondo con tutti protagonisti (66-45).
Con Next Step Rapallo, tra le big della Coppa Piemonte, l’Under 15 Eccellenza gioca un primo tempo in sostanziale equilibro. Nel secondo tempo, la fisicità di alcuni degli avversari fa da padrone e i liguri allungano. A BEA non bastano una prova prova di squadra e l’ottima prestazione al tiro di Mouaddine per strappare la vittoria (71-89). Sconfitta in trasferta con l’ottima Granda College Cuneo per l’Under 15 Regionale. I padroni di casa fanno valere il fattore campo, prendono le misure nel primo tempo e gestiscono (69-40).
Con Beinaschese, vittoria nettissima per l’Under 14 Gold con la rimaneggiata Beinaschese, al PalaGialdo, tra buone risposte da parte di tutti e ampio coinvolgimento anche della panchina (101-30). L’Under 13 Gold vince nella prima trasferta del girone Top. Dopo un inizio equilibrato, BEA accelera ed espugna il campo dei Gators con un’ottima prova di squadra (49-59). A Collegno, vittoria dell’Under 13 Regionale. Nonostante le assenze, BEA guida dall’inizio alla fine e strappa due punti a prova dei passi avanti fatti durante la stagione (37-50).
17 ECCELLENZA
BEA CHIERI – PALL. MONCALIERI 73-84
Parziali: 12-22; 37-43; 56-55
BEA CHIERI: Giachino 11, Vacca, Fatai, Cristiano 13, Filane 6, Parise, Longo 11, Beccaria 3, Gaiotti, Calò 9, Peverini 10, Coltiletti 10. All. Corrado, Ass. Pirocca, Acc. Calò.
MYBASKET GENOVA – BEA CHIERI 70-74
Parziali: 11-17; 32-34; 51-55
BEA CHIERI: Giachino 18, Vacca 3, Cristiano 19, Filane 2, Longo 5, Beccaria 6, Gaiotti 4, Calò, Peverini 13, Coltiletti4. All. Corrado, Ass. D’Angelo.
U17 GOLD
BEA CHIERI – SBA ASTI 66-49
Parziali: 17-13; 32-26; 54-34
BEA Chieri: Tarantino 2, Di Giorgio, Fatai 7, Destefanis 16, De Mita 2, D’Amore 11, Parise 4, Petrin, Mastrocola 7, Bassi 9, Virgilio 6. All.Bonifacio, Ass.Cristina, Acc.Castelli.
U17 REGIONALE
LOVI BASKET BORGARO – BEA CHIERI 101-49
Parziali: 32-9, 54-24, 76-36
LOVI: Forlenza 6, Villetta 7, Baldas 5, Pignocco 3, Vettoretto 3, Piscitelli 8, Russo 11, Vettorato 4, Pirrello 11, Mignozzi 3, Saluta 9, Negoita 31. All. Pierro, Ass. Garozzo.
BEA: D’Acunti, Santoro 3, Bonetti 2, Fornaca 7, Barba 10, Zoccolan 2, Traversari 2, Costamagna, Spano 6, Griva 5, Gentilini 14, Dimonte 2. All. Pirocca, Acc. Picchialepri.
U17 UISP
BEA CHIERI – MASD4BASKET 66-45
Parziali: 23-10; 38-20; 53-27
BEA Chieri: Ambruoso (K) 6, Brusco 31, Chiara, Carena 8, Lepori 9, Pezzoli, Gamba 3, Vitrotti 3, Ferrando, Zoccolan, Brancaglion 6, All. Colli, Ass. Lafiosca.
U15 ECCELLENZA
BEA CHIERI – NEXT STEP RAPALLO 71-89
Parziali: 20-19; 38-37; 58-68
BEA Chieri: Ursu 7, Mouaddine 29, Porcu 7, Marino 8, Violante 6, Zuccarello 2, Dalmasso 2, Serratore 4, Murolo 3, Goria 1, Mariani 2. All. Conti, Ass. Manzini.
U15 REGIONALE
GRANDA COLLEGE CUNEO – BEA CHIERI 69-40
Parziali: 20-8; 39-19; 55-33
CUNEO: Tardivo 12, Magliano , Giordana 6, Graziano 6, Masaneo 4, Musso 17,Mandino,Onori 4, Tallone 12, Musiabimana 2, Cavallera 6. All.Mangiapelo, Ass.Paollari.
BEA Chieri: Percudani, Dardano M. , Coman 7, Antonioli, Cazzaro 2, Vaschetto, Mantovani 2, Dardano S. 1, Rocco 15,Cosic 2, Moschillo 4, Garabello 7. All.Grillone, Acc. Dardano.
U14 GOLD
BEA CHIERI-BEINASCHESE 101-30
Parziali: 33-0; 57-6; 85-20
BEA Chieri: Fasano 2,Bergano 7,Zanzon 4,Zvulun 25,Cordero 2,Marocco 10,Ungaro 4,Fabeni,Audisio 12,Silvestro 11,Vay 20,Chisari 4. All. Corrado, Ass. D’Angelo, Acc. Domenico.
U13 GOLD
GATORS SAVIGLIANO – EROWA BEA CHIERI 49-59
Parziali: 10-13; 20-31; 29-46
GATORS: Vanacore 2, Ghiberti 4, Funero 4, Sacchetto 8, Nasari 5, Saguietti 5, Alasia 2, Gagliardi 2, Davicco 2, Sordella 15
All. Sabatino, Acc. Zecca.
EROWA BEA CHIERI: Bergano 21, Gaone 2, Ferrero 8, Marzucchi 3, Monticone 5, Bosio, En Nadher 5, Calcagno 1, Ascolesi 6, Pianfetti 6, Poggi , Zamfirov 2. All. Mastrorilli, Ass. Paoletta, Acc. Bergano.
U13 REGIONALE
COLLEGNO BASKET – BEA CHIERI 37-50
Parziali: 9-10; 16-23; 26-36
BEA Chieri: Salonia 18, Bacci 3, Martin, Rossi 2, Chifari, Pertusio 3, Pecciarolo 2, Benedicenti, Nardone 9, Deiola 3, Rigato 10. All. Bertulessi.