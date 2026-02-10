BEA Chieri: le gare del settore giovanile

L’Under 17 Eccellenza chiude la prima fase con un bel sesto posto. Nelle ultime due gare del girone, con assenze pesanti, i Leopardi prima cedono in casa con Pallacanestro Moncalieri. Gli ospiti provano a far girare da subito la gara dalla loro parte, BEA torna a contatto, ma Moncalieri riesce a gestire il vantaggio già acquisito nonostante i tentativi di rimonta (73-84). Poi, nella trasferta di Genova, i chieresi vincono con una buona prova, nonostante qualche imprecisione di troppo, dopo una gara sempre al comando (70-74). Vittoria netta e convincente per gli Under 17 Gold, con una squadra ancora in corsa per l’accesso alla seconda fase come SBA Asti. All’andata la partita era stata equilibrata, con una vittoria alla fine netta degli avversari; questa volta i Leopardi impongono sin dalla palla a due il loro ritmo, scollinano le venti lunghezze di vantaggio e poi gestiscono (66-49). Sconfitta per chiudere la prima fase per l’Under 17 Regionale con la capolista Lo.Vi. Borgaro, che fa valere un tasso tecnico e fisico maggiore. BEA fatica a prendere le misure e, alla fine, la vittoria dei padroni di casa è netta e meritata. Bella vittoria per l’Under 17 Uisp contro Mad4bk, con una prestazione vincente e un successo rotondo con tutti protagonisti (66-45).