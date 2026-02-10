La Reale Mutua Torino di scena a Livorno per l'infrasettimanale

Non c’è tempo per fermarsi. La Reale Mutua Basket Torino è partita in trasferta per un’altra sfida di altissimo livello nel fitto calendario di questo periodo: domani sera, mercoledì 11 febbraio alle ore 20.45 , i gialloblù saranno impegnati sul campo della Libertas Livorno , al Modigliani Forum. Torino arriva all’appuntamento dopo un periodo complesso, segnato da quattro sconfitte consecutive che hanno rallentato il percorso dei gialloblù, ora al 13° posto, l’ultimo disponibile per disputare i play-in senza il vantaggio del fattore campo. Per la Reale Mutua, la trasferta di Livorno rappresenta un banco di prova durissimo, ma anche un’occasione per reagire, ritrovare compattezza e misurarsi contro una delle squadre più attrezzate del campionato, in un contesto di grande intensità emotiva e tecnica.

GLI AVVERSARI | L’ANALISI DELL’ASSISTANT COACH FLAVIO BOTTIROLI

«La Libertas Livorno è senza dubbio una delle corazzate di questa categoria – analizza l’assistente allenatore Flavio Bottiroli –. È una squadra costruita con giocatori importanti, veterani che questa Serie A2 l’hanno già vinta più volte. Se mi mettessi a elencare tutti i nomi di spessore, finirei per citare praticamente l’intero roster. In cabina di regia hanno due giocatori estremamente pericolosi come Penna e Piccoli, capaci di dare ritmo ma anche di prendersi responsabilità offensive nei momenti chiave. A questo si aggiungono due americani di assoluto livello come Woodson e Tiby, rispettivamente quarto e quinto miglior realizzatore del campionato. Parliamo della migliore squadra offensiva di tutta la Serie A2, mentre noi siamo la seconda miglior difesa: sarà quindi una partita di opposti, una sfida di identità molto chiara. Noi arriviamo da un momento complicato e anche sfortunato: quattro sconfitte consecutive, tutte decise negli ultimi possessi. Proprio per questo dobbiamo guardare esclusivamente a noi stessi, curare ogni minimo dettaglio dal primo all’ultimo secondo, giocare con energia e grande intensità. Sarà una partita fisica, di contatto, di durezza. Una partita maschia, da affrontare con il coltello fra i denti, in un palazzetto pieno e con una tifoseria calda e appassionata. Un ambiente che non dovrà condizionarci ma, al contrario, spingerci a fare di più, a fare meglio, a crescere in intensità e in durezza».

INFO UTILI

Dove: Modigliani Forum – Livorno

Quando: mercoledì 11 febbraio, ore 20.45

Diretta streaming: LNP Pass

Injury report: ancora indisponibile Matteo Ghirlanda, che sta proseguendo il suo percorso di recupero dall’infortunio al ginocchio destro, con il recente inserimento graduale nel gruppo anche per il lavoro con contatto.