La Reale Mutua Torino di scena a Livorno per l'infrasettimanale

Non c’è tempo per fermarsi. La Reale Mutua Basket Torino è partita in trasferta per un’altra sfida di altissimo livello nel fitto calendario di questo periodo: domani sera, mercoledì 11 febbraio alle ore 20.45, i gialloblù saranno impegnati sul campo della Libertas Livorno, al Modigliani Forum. Torino arriva all’appuntamento dopo un periodo complesso, segnato da quattro sconfitte consecutive che hanno rallentato il percorso dei gialloblù, ora al 13° posto, l’ultimo disponibile per disputare i play-in senza il vantaggio del fattore campo. Per la Reale Mutua, la trasferta di Livorno rappresenta un banco di prova durissimo, ma anche un’occasione per reagire, ritrovare compattezza e misurarsi contro una delle squadre più attrezzate del campionato, in un contesto di grande intensità emotiva e tecnica.
GLI AVVERSARI | L’ANALISI DELL’ASSISTANT COACH FLAVIO BOTTIROLI
«La Libertas Livorno è senza dubbio una delle corazzate di questa categoria – analizza l’assistente allenatore Flavio Bottiroli –. È una squadra costruita con giocatori importanti, veterani che questa Serie A2 l’hanno già vinta più volte. Se mi mettessi a elencare tutti i nomi di spessore, finirei per citare praticamente l’intero roster. In cabina di regia hanno due giocatori estremamente pericolosi come Penna e Piccoli, capaci di dare ritmo ma anche di prendersi responsabilità offensive nei momenti chiave. A questo si aggiungono due americani di assoluto livello come Woodson e Tiby, rispettivamente quarto e quinto miglior realizzatore del campionato. Parliamo della migliore squadra offensiva di tutta la Serie A2, mentre noi siamo la seconda miglior difesa: sarà quindi una partita di opposti, una sfida di identità molto chiara. Noi arriviamo da un momento complicato e anche sfortunato: quattro sconfitte consecutive, tutte decise negli ultimi possessi. Proprio per questo dobbiamo guardare esclusivamente a noi stessi, curare ogni minimo dettaglio dal primo all’ultimo secondo, giocare con energia e grande intensità. Sarà una partita fisica, di contatto, di durezza. Una partita maschia, da affrontare con il coltello fra i denti, in un palazzetto pieno e con una tifoseria calda e appassionata. Un ambiente che non dovrà condizionarci ma, al contrario, spingerci a fare di più, a fare meglio, a crescere in intensità e in durezza».
INFO UTILI
Dove: Modigliani Forum – Livorno
Quando: mercoledì 11 febbraio, ore 20.45
Diretta streaming: LNP Pass
Injury report: ancora indisponibile Matteo Ghirlanda, che sta proseguendo il suo percorso di recupero dall’infortunio al ginocchio destro, con il recente inserimento graduale nel gruppo anche per il lavoro con contatto.