Bertram Derthona: Andrea Bargnani incontra Beniamino Gavio in "Basketball&Conversations"

È disponibile per gli abbonati a LBATV la seconda puntata della nuova stagione di “Basketball&Conversations” , il format che vede Andrea Bargnani , LBA Executive Advisor e leggenda della pallacanestro italiana, incontrare proprietari e dirigenti delle squadre di LBA per approfondire e comprendere le dinamiche e le storie di chi ha scelto di investire nella pallacanestro.

Dopo la prima puntata con Gigi Datome, protagonista del secondo episodio è stata la Bertram Derthona Tortona con le interviste al proprietario Beniamino Gavio, al presidente Marco Picchi e al general manager Gianmaria Vacirca, che hanno raccontato su cosa si sta concentrando il club: «Stiamo lavorando molto sulla struttura societaria», ha dichiarato Gavio. «Io ho cercato di traslare l'impostazione dell'azienda all'interno di un team sportivo, tenendo ovviamente ben chiare le dovute differenze. A livello organizzativo, secondo me, è fondamentale avere una struttura che funzioni, dove ognuno abbia un ruolo ben definito. Ci confrontiamo su quelli che sono gli obiettivi, sulla quotidianità, sui problemi, senza però andare mai a snaturare quello che è il compito e la delega che la singola persona ha all'interno dell'organigramma».

Marco Picchi, tra le varie riflessioni, ha parlato anche della visione del proprietario Gavio e della centralità della Nova Arena nel progetto Derthona: «La prima volta che ho avuto l'opportunità di incontrare di persona il Dottor Gavio mi ha fatto due domande, chiedendomi in primis a mio avviso quale poteva essere il budget di una squadra di Serie A e poi subito dopo mi ha detto ‘sai, perché ho il sogno a Tortona di fare un palazzetto’. Siccome era la prima volta che lo incontravo, sono uscito dal suo ufficio pensando di aver incontrato un matto… in realtà poi il matto ero io che non credevo alle sue idee qui. Adesso abbiamo un palazzetto strapieno di famiglie, di tifosi, di curiosi che vivono questo luogo non solo per la partita ma anche per l’atmosfera che siamo riusciti a creare. Il Dottor Gavio e la sua famiglia hanno già vinto per me regalando questo sogno a un'intera comunità e permettendoci la grande fortuna di poter giocare e vivere a 360 gradi in un luogo nostro a tutti gli effetti».

Gianmaria Vacirca ha invece analizzato gli elementi su cui la pallacanestro italiana deve focalizzarsi per aumentare la propria visibilità: «Ogni club deve essere un continuo laboratorio di idee, avendo un continuo scambio di condivisione, di esperienza, analizzando le cose che funzionano e quelle che non vanno, oltre a quello che vorremmo fare. Dire e condividere quale può essere la nostra strategia per portare la gente nel nostro ambiente può essere anche un input per gli altri».

Il resto della puntata si può vedere su LBATV.