KING Basket Torino School Cup 2026: grande entusiasmo anche nel Day 2  

Prosegue il cammino della KING Basket Torino School Cup 2026 , che nella giornata di oggi ha fatto tappa alla Sisport Mirafiori per il secondo appuntamento della fase a gironi. In campo le squadre del Gruppo D – Istituto Tecnico Majorana di Grugliasco , Liceo Alessandro Volta (campione dell’edizione 2025), IIS Giovanni Plana e ITC Sommeiller – protagoniste di una giornata intensa, combattuta e ricca di emozioni.

Ancora una volta il torneo ha confermato il proprio valore non solo sportivo ma anche educativo, con un clima di grande partecipazione sugli spalti e un coinvolgimento totale degli studenti, dentro e fuori dal campo. Le sei partite disputate, giocate in due tempi da 10 minuti ciascuno, hanno messo in evidenza ritmo, entusiasmo e una competitività crescente, segno di un progetto che continua a consolidarsi.

A chiudere la giornata in vetta al girone, conquistando l’accesso alle Final Four del 9 marzo al Pala Gianni Asti, è stato l’Istituto Tecnico Majorana di Grugliasco, capace di imporsi in tutte e tre le gare disputate. La squadra si è distinta per profondità di roster, equilibrio e continuità di rendimento, dimostrando solidità sia sul piano tecnico che mentale.

Tra le storie più belle di giornata spicca senza dubbio quella dell’IIS Giovanni Plana, istituto guidato in panchina da Roberto Marocco, docente dell’istituto di Piazza Robilant nonché preparatore fisico della prima squadra della Reale Mutua Basket Torino. Il Plana non è riuscito a centrare l’accesso alle Final Four, ma ha firmato probabilmente la vittoria più emozionante di questi primi due giorni di torneo, superando l’ITC Sommeiller al supplementare con una prova di carattere di tutto il gruppo, guidato dalla freddezza di Rael Giglio, autore di 14 punti, che ha prima mandato la gara all’overtime con i liberi decisivi nei tempi regolamentari e poi ha completato l’opera nel supplementare, regalando al Plana un successo dal grande valore sportivo ed emotivo.

Sul piano individuale, la palma di miglior realizzatore di giornata è andata a Gabriele Conti del Liceo Alessandro Volta, che ha chiuso il Day 2 con 13.3 punti di media e un massimo di 16 punti, confermandosi protagonista anche in questa seconda edizione dopo la coppa vinta lo scorso anno con il suo liceo.

A rendere ancora più speciale la giornata, la visita di Matteo Schina, Matteo Ghirlanda e Federico Massone, che, prima di partire per la trasferta di Livorno, hanno fatto tappa alla Sisport Mirafiori per salutare studenti e squadre, rafforzando ulteriormente il legame tra la School Cup e la prima squadra di Basket Torino.

La KING Basket Torino School Cup 2026 proseguirà giovedì 12 febbraio 2026, con le squadre del Girone C – IIS Primo Levi, Liceo D’Azeglio, Liceo Cavour e IIS Santorre di Santarosa – ancora sul campo della Sisport di Mirafiori.

GIRONE D | CLASSIFICA E RISULTATI

1. Istituto Tecnico Majorana 3-0

2. Liceo Alessandro Volta 2-1

3. IIS Giovanni Plana 1-2

4. ITC Sommeiller 0-3



CRONACA DELLE PARTITE

La giornata si apre con la sfida thriller tra Plana e Sommeiller. Il Sommeiller prova a spingere sul talento offensivo di Brussino (20 punti), mentre il Plana risponde con carattere e intensità difensiva. Il match resta in bilico fino al termine dei regolamentari, con Giglio glaciale dalla lunetta a forzare il supplementare. Nell’overtime è ancora lui a prendersi la responsabilità dei possessi decisivi, firmando i liberi del sorpasso e consegnando al Plana una vittoria carica di significato: 45-39 il finale.

Nella seconda partita di giornata l’Istituto Majorana affronta il Volta. Il Majorana imposta subito una gara di grande coralità, il Volta resta in partita affidandosi al talento di Conti e Gallino, ma nei momenti chiave è la maggiore lucidità del Majorana a fare la differenza. Il risultato finale è 44-36.

Il terzo incontro vede il Majorana opposto a un Sommeiller rimaneggiato (a riposo Brussino, rientrerà nell’ultima partita). Fin dalle prime battute emerge la differenza di energia e profondità tra le due formazioni: il Majorana prende il controllo del match, allunga progressivamente e non si volta più indietro, trovando punti da più interpreti e chiudendo con un netto 52-24.

Nella quarta partita tornano in campo Plana e Volta, con i campioni in carica chiamati a reagire dopo la sconfitta iniziale. Il Volta alza il ritmo e trova soluzioni offensive con maggiore continuità, mentre il Plana, pur lottando con grande generosità, fatica a tenere il passo. Conti si prende la scena con canestri pesanti nei momenti chiave, permettendo al Volta di imporsi 39-31.

La quinta gara della giornata mette di fronte Plana e Majorana. Anche in questo caso la squadra di Grugliasco dimostra solidità e organizzazione, imponendo il proprio ritmo sin dalle prime azioni. Il Plana di coach Marocco prova a restare agganciato al match, ma la maggiore profondità del Majorana emerge alla distanza, con un allungo decisivo nella seconda metà di gara che fissa il punteggio sul 54-30.

A chiudere il Day 2 è la sfida tra Liceo Alessandro Volta e ITC Sommeiller. Il Volta parte forte, guidato da un Conti in grande serata, e prende progressivamente il controllo della partita. Il Sommeiller prova a rimanere in scia con la grande fisicità di Brussino, ma il Volta gestisce con lucidità e chiude con un convincente 55-37.