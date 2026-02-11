Granfondo Series Gobik apre la stagione a Laigueglia

Laigueglia si prepara ad accendere la stagione ciclistica con la 28ª edizione della Granfondo Laigueglia, in programma sabato 22 febbraio, primo appuntamento della Granfondo Series Gobik, il circuito che unisce alcune delle manifestazioni più rappresentative del panorama nazionale. L’apertura a Laigueglia non è solo un avvio simbolico, ma un momento identitario per l’intero progetto sportivo, che quest’anno si presenta con numeri importanti: attesi oltre 1500 partecipanti, provenienti da tutta Italia.
«Laigueglia è la nostra porta d’ingresso alla stagione e il punto da cui riparte ogni anno la Granfondo Series Gobik» afferma Vittorio Mevio, organizzatore e presidente del GS Alpi. «È una gara storica, giunta alla 28ª edizione, e rappresenta da sempre un banco di prova vero: siamo a febbraio, la condizione è ancora incerta e il percorso, pur non essendo estremo, richiede gestione e lucidità. Per aprire il circuito non potevamo chiedere di meglio».
Il tracciato unico di 112 km e 1800 metri di dislivello attraversa uliveti, borghi dell’entroterra e panorami vista mare, offrendo un mix di selettività e fascino. Le discese più tecniche, come Ranzo e Testico, saranno completamente chiuse al traffico fino al passaggio dell’ultimo concorrente, mentre l’intero percorso godrà di 90 minuti di chiusura totale, garantendo un livello di sicurezza raro nel panorama amatoriale.
A presidiare la gara ci saranno 130 volontari, impegnati su incroci e punti sensibili, affiancati da 17 moto di scorta tecnica, 12 moto della Polizia Stradale e 4 auto della Polizia. L’organizzazione si avvale inoltre di un avanzato sistema satellitare di monitoraggio, che consente di seguire in tempo reale tutti i mezzi in gara. «La tecnologia ci permette di intervenire con precisione e rapidità» spiega Mevio. «Negli anni questo sistema ha fatto la differenza, in alcuni casi contribuendo a salvare vite. Nessuno è mai lasciato solo».
La Granfondo Series Gobik punta a valorizzare l’esperienza di tutti i partecipanti, dai più competitivi agli appassionati che vivono la gara come un’avventura personale. «Il livello dei primi cresce ogni anno, ma sono gli ultimi a divertirsi di più, perché possono pedalare senza la paura del traffico» sottolinea Mevio. «Le granfondo devono essere questo: sicurezza, serenità e divertimento per tutti. È lo spirito che vogliamo portare avanti in tutto il circuito».
La manifestazione rappresenta anche un importante momento di promozione territoriale. Laigueglia e la Riviera di Ponente accolgono l’evento con partecipazione e spirito collaborativo, consapevoli dei benefici economici e turistici che porta con sé. «Eventi di questo tipo generano ricadute positive su hotel, ristoranti e attività locali» aggiunge Mevio. «Allo stesso tempo richiedono un dialogo costante con residenti e amministrazioni, perché è fondamentale trovare un equilibrio tra esigenze sportive e vita quotidiana».
Laigueglia sarà protagonista di una due giorni dedicata al ciclismo, con la Granfondo di domenica affiancata da un evento dedicato al Gravel, ampliando l’offerta e coinvolgendo un pubblico sempre più trasversale.
La Granfondo Series Gobik riparte da qui: dalla tradizione, dalla sicurezza e dalla passione di migliaia di ciclisti che ogni anno scelgono di misurarsi su queste strade. Laigueglia è pronta a dare il via a una nuova stagione di sfide, emozioni e grande ciclismo.
NON SEI ANCORA ABBONATO?
Affrettati per non perderti quattro grandi gare, iscriviti adesso su ENDU: https://join.endu.net/entry?
...e per i ritardatari, sarà ancora possibile abbonarsi al circuito direttamente in segreteria a Laigueglia.
CALENDARIO GRANFONDO SERIES GOBIK 2026
- 22 febbraio – Laigueglia | La classica di apertura, tra mare e storia del ciclismo.
- 17 maggio – BraBra Fenix | Le colline piemontesi patrimonio UNESCO e un percorso affascinante.
- 5 luglio – Sestriere | L’alta quota e la mitica salita del Colle delle Finestre