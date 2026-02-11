Granfondo Series Gobik apre la stagione a Laigueglia

«Laigueglia è la nostra porta d’ingresso alla stagione e il punto da cui riparte ogni anno la Granfondo Series Gobik» afferma Vittorio Mevio, organizzatore e presidente del GS Alpi. «È una gara storica, giunta alla 28ª edizione, e rappresenta da sempre un banco di prova vero: siamo a febbraio, la condizione è ancora incerta e il percorso, pur non essendo estremo, richiede gestione e lucidità. Per aprire il circuito non potevamo chiedere di meglio».

Il tracciato unico di 112 km e 1800 metri di dislivello attraversa uliveti, borghi dell’entroterra e panorami vista mare, offrendo un mix di selettività e fascino. Le discese più tecniche, come Ranzo e Testico, saranno completamente chiuse al traffico fino al passaggio dell’ultimo concorrente, mentre l’intero percorso godrà di 90 minuti di chiusura totale, garantendo un livello di sicurezza raro nel panorama amatoriale.

A presidiare la gara ci saranno 130 volontari, impegnati su incroci e punti sensibili, affiancati da 17 moto di scorta tecnica, 12 moto della Polizia Stradale e 4 auto della Polizia. L’organizzazione si avvale inoltre di un avanzato sistema satellitare di monitoraggio, che consente di seguire in tempo reale tutti i mezzi in gara. «La tecnologia ci permette di intervenire con precisione e rapidità» spiega Mevio. «Negli anni questo sistema ha fatto la differenza, in alcuni casi contribuendo a salvare vite. Nessuno è mai lasciato solo».

La Granfondo Series Gobik punta a valorizzare l’esperienza di tutti i partecipanti, dai più competitivi agli appassionati che vivono la gara come un’avventura personale. «Il livello dei primi cresce ogni anno, ma sono gli ultimi a divertirsi di più, perché possono pedalare senza la paura del traffico» sottolinea Mevio. «Le granfondo devono essere questo: sicurezza, serenità e divertimento per tutti. È lo spirito che vogliamo portare avanti in tutto il circuito».

La manifestazione rappresenta anche un importante momento di promozione territoriale. Laigueglia e la Riviera di Ponente accolgono l’evento con partecipazione e spirito collaborativo, consapevoli dei benefici economici e turistici che porta con sé. «Eventi di questo tipo generano ricadute positive su hotel, ristoranti e attività locali» aggiunge Mevio. «Allo stesso tempo richiedono un dialogo costante con residenti e amministrazioni, perché è fondamentale trovare un equilibrio tra esigenze sportive e vita quotidiana».

Laigueglia sarà protagonista di una due giorni dedicata al ciclismo, con la Granfondo di domenica affiancata da un evento dedicato al Gravel, ampliando l’offerta e coinvolgendo un pubblico sempre più trasversale.

La Granfondo Series Gobik riparte da qui: dalla tradizione, dalla sicurezza e dalla passione di migliaia di ciclisti che ogni anno scelgono di misurarsi su queste strade. Laigueglia è pronta a dare il via a una nuova stagione di sfide, emozioni e grande ciclismo.

