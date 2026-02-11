BCC Derthona Basket: la sfida contro Schio sarà il Franca Cassola Pasquali Day

Franca Cassola Pasquali Day : lo sport diventa solidarietà e dà voce alle attività dell’ Associazione FCP , che da anni sostiene la Breast Unit dell’ Ospedale di Tortona , vera eccellenza nazionale nella prevenzione e nella cura dei tumori al seno. Sabato 21 febbraio 2026 la Cittadella dello Sport di Tortona sarà il palcoscenico di un evento speciale dedicato alla prevenzione e alla lotta contro i tumori al seno: il Franca Cassola Pasquali Day. Questo evento rappresenta una fusione di sport, solidarietà e comunità, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi per sostenere la Breast Unit dell’Ospedale di Tortona.

Una Partnership che Fa la Differenza

Il BCC Derthona Basket, da sempre sostiene le attività dell’Associazione Franca Cassola Pasquali, indossando con orgoglio il logo dell’Associazione Franca Cassola Pasquali sulle proprie divise della serie A1, diventando ambasciatrice dei valori di prevenzione e cura dei tumori al seno. L’Associazione, attivamente impegnata nella promozione della salute, sostiene la Breast Unit di Tortona, un punto di riferimento locale e nazionale per l’eccellenza nelle cure. In questo modo il legame tra sport (Bcc Derthona Basket), comunità (Castelnuovo Scrivia e tutto il territorio), solidarietà (Associazione Franca Cassola Pasquali) ed eccellenza medico-scientifica (Breast Unit di Tortona), si consolida sempre più, dimostrando quanto la capacità di fare squadra, anche fuori dai campi di gioco o dai reparti ospedalieri, possa essere strategico e vincente per generare risultati positivi per tutta la comunità.

Un Evento di Grande Impatto

La giornata del 21 febbraio sarà caratterizzata da una partita di alto livello: l’Autosped BCC Derthona Basket sfiderà le campionesse d’Italia, Famila Wuber Schio, in quella che di fatto sarà anche la rivincita della finalissima di Coppa Italia andata in scena il 6 gennaio us.

L’ingresso alla gara sarà ad offerta libera, con tutti i ricavi devoluti all’Associazione Franca Cassola Pasquali, per contribuire alle attività della Breast Unit, ma sarà necessario (per ragioni organizzative e di capienza) registrarsi per prenotare i propri biglietti, inviando una mail all’indirizzo biglietteriabasketfemminile@gmail.com oppure compilando il form presente al seguente qrcode

Programma della Giornata

- Ore 13:30: Apertura della Cittadella e partita giovanile BCC Derthona Basket, per sensibilizzare e coinvolgere anche le atlete più giovani

- Ore 14:00: allestimento dello stand dedicato all’Associazione FCP

- Ore 15:00: Accoglienza degli ospiti speciali e professionisti della Breast Unit.

- Ore 16:30: Apertura dei cancelli al pubblico per la partita di serie A1

- Ore 17:30: Riscaldamento prepartita delle giocatrici, indossando magliette speciali dedicate al FCP Day

- Ore 17:50: Prepartita con proiezioni video sulle attività dell’Associazione

- Ore 18:00: Inizio della partita Bcc Derthona Basket – Famila Wuber Schio

- Ore 18:45 (circa): Intervallo della Gara con presentazione dell’Associazione Franca Cassola Pasquali, dei professionisti della Breast Unit di Tortona e attività-giochi divulgativi

Attività Speciali e Coinvolgimento della Comunità

Durante l’evento, saranno presentate diverse attività, tra cui l’asta benefica delle magliette indossate dalle atlete durante il riscaldamento e quiz interattivi per sensibilizzare il pubblico sui temi della prevenzione. Inoltre, uno stand informativo sarà disponibile per fornire materiali educativi e gadget.

Il Nostro Impegno

Il FCP Day non è solo una manifestazione sportiva, ma un importante momento di unione per la comunità. La nostra visione è quella di costruire una cultura della prevenzione che perduri nel tempo, ricordando a tutte le donne l'importanza di prendersi cura di sé. Unisciti a noi il 21 febbraio 2026 alla Cittadella dello Sport di Tortona! Non perdere l’opportunità di partecipare a un evento che va oltre il semplice divertimento sportivo e fa la differenza nella vita delle persone.

