Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Basket College Novara già nel 2026/27 con due pilastri

Coach Stefano Boselli confermato alla guida della Serie C e nominato Responsabile Tecnico dell’intero Settore Giovanile. Coach Michele Vecerina assume il ruolo di Responsabile della formazione tecnica-individuale dei giovani talenti
5 min
Basket College Novara già nel 2026/27 con due pilastri

Basket College Novara prosegue con decisione nel percorso di crescita strutturata del proprio progetto sportivo ed educativo e annuncia due scelte forti, identitarie e strategiche per la stagione 2026/2027: il rinnovo con Coach Stefano Boselli, confermato alla guida della prima squadra di Serie C e nominato Responsabile Tecnico dell’intero Settore Giovanile, e la preziosa riconferma di Coach Michele Vecerina, che in più assume il ruolo di Responsabile della formazione tecnica-individuale dei giovani talenti.

Una doppia conferma che vale come un messaggio chiaro: Basket College Novara non si limita a programmare una stagione, ma continua a costruire una vera Scuola Basket, un percorso in cui ogni bambino può trovare la propria collocazione e crescere in modo completo - tecnico, tattico e umano - dai primi passi fino alla maggiore età, con l’Under 19 come ultimo gradino formativo e il sogno, concreto e meritato, di arrivare a vestire la maglia della prima squadra.

Pur se al primo anno, Coach Boselli rappresenta da tempo molto più di un allenatore: è il custode di un metodo fatto di lavoro quotidiano, cura dei dettagli e valorizzazione del talento senza scorciatoie. Affidargli anche il coordinamento tecnico dell’intero vivaio significa garantire continuità, coerenza e qualità al progetto in ogni sua fascia d’età, rafforzando il collegamento tra settore giovanile e prima squadra.

Parallelamente, la riconferma di Coach Vecerina rappresenta un altro passaggio decisivo, il più delicato: Michele sarà il punto di riferimento per la crescita del singolo atleta, con una missione precisa e centrale nel modello College: sviluppare i fondamentali, il controllo del corpo, la lettura del gioco e l’intelligenza cestistica, accompagnando ogni ragazzo in un percorso personalizzato di miglioramento. Un lavoro quotidiano e profondo, perché la crescita del gruppo parte sempre dal miglioramento del singolo.

Le parole della Società

«Il rinnovo di Coach Boselli è una scelta naturale e strategica. In questi mesi ha dimostrato competenza, visione e una straordinaria capacità di lavorare con i giovani, costruendo un ponte solido tra settore giovanile e prima squadra. Ha creato una vera e propria simbiosi con il suo Staff: affidargli la responsabilità tecnica dell’intero percorso significa rafforzare la nostra identità di Scuola Basket: un luogo dove ogni bambino può trovare la propria collocazione, crescere e, se lo merita, arrivare fino alla Serie C. La riconferma di Coach Vecerina completa questo disegno: Michele incarna perfettamente lo spirito del College e la sua capacità di formare i ragazzi sui fondamentali e sul miglioramento individuale è un patrimonio tecnico ed educativo che vogliamo valorizzare ancora di più. Queste due riconferme sono il cuore della nostra programmazione 2026/27. Boselli e Vecerina rappresentano competenza, serietà e identità College. Con Boselli rafforziamo la regia complessiva del settore giovanile e della prima squadra; con Vecerina investiamo sulla qualità della crescita individuale, sui fondamentali e sulla formazione. Costruiamo una filiera tecnica solida e credibile: un progetto stabile, inclusivo e ambizioso, dove ogni ragazzo può crescere con metodo e opportunità reali».

Le parole di Coach Stefano Boselli

«Ringrazio la Società per la fiducia rinnovata. Questo incarico rappresenta per me una grande responsabilità e una motivazione enorme. Credo profondamente nel progetto Novara: accompagnare i ragazzi dagli inizi fino all’Under 19, creando un percorso tecnico e umano coerente, è la sfida più bella. L’obiettivo è dare a tutti le giuste opportunità, senza perdere di vista il sogno della prima squadra, che deve restare un traguardo possibile e meritato».

Le parole di Coach Michele Vecerina

«Sono orgoglioso di continuare questo percorso con Basket College Novara. Credo molto nel lavoro sui fondamentali e sulla crescita individuale: ogni ragazzo ha tempi, caratteristiche e potenzialità diverse, e il nostro compito è accompagnarli nel modo giusto. Far parte di un progetto che mette davvero al centro i giovani, lavorando in sinergia con lo staff e con Coach Boselli, è una grande motivazione».

Con le conferme di Boselli e Vecerina, Basket College Novara consolida un modello tecnico chiaro: continuità, qualità, attenzione alla persona e percorsi personalizzati, con l’obiettivo di far crescere giovani atleti e riportare Novara stabilmente al centro del basket che conta.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS