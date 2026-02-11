Basket College Novara già nel 2026/27 con due pilastri

Basket College Novara prosegue con decisione nel percorso di crescita strutturata del proprio progetto sportivo ed educativo e annuncia due scelte forti, identitarie e strategiche per la stagione 2026/2027: il rinnovo con Coach Stefano Boselli , confermato alla guida della prima squadra di Serie C e nominato Responsabile Tecnico dell’intero Settore Giovanile, e la preziosa riconferma di Coach Michele Vecerina , che in più assume il ruolo di Responsabile della formazione tecnica-individuale dei giovani talenti.

Una doppia conferma che vale come un messaggio chiaro: Basket College Novara non si limita a programmare una stagione, ma continua a costruire una vera Scuola Basket, un percorso in cui ogni bambino può trovare la propria collocazione e crescere in modo completo - tecnico, tattico e umano - dai primi passi fino alla maggiore età, con l’Under 19 come ultimo gradino formativo e il sogno, concreto e meritato, di arrivare a vestire la maglia della prima squadra.

Pur se al primo anno, Coach Boselli rappresenta da tempo molto più di un allenatore: è il custode di un metodo fatto di lavoro quotidiano, cura dei dettagli e valorizzazione del talento senza scorciatoie. Affidargli anche il coordinamento tecnico dell’intero vivaio significa garantire continuità, coerenza e qualità al progetto in ogni sua fascia d’età, rafforzando il collegamento tra settore giovanile e prima squadra.

Parallelamente, la riconferma di Coach Vecerina rappresenta un altro passaggio decisivo, il più delicato: Michele sarà il punto di riferimento per la crescita del singolo atleta, con una missione precisa e centrale nel modello College: sviluppare i fondamentali, il controllo del corpo, la lettura del gioco e l’intelligenza cestistica, accompagnando ogni ragazzo in un percorso personalizzato di miglioramento. Un lavoro quotidiano e profondo, perché la crescita del gruppo parte sempre dal miglioramento del singolo.

Le parole della Società

«Il rinnovo di Coach Boselli è una scelta naturale e strategica. In questi mesi ha dimostrato competenza, visione e una straordinaria capacità di lavorare con i giovani, costruendo un ponte solido tra settore giovanile e prima squadra. Ha creato una vera e propria simbiosi con il suo Staff: affidargli la responsabilità tecnica dell’intero percorso significa rafforzare la nostra identità di Scuola Basket: un luogo dove ogni bambino può trovare la propria collocazione, crescere e, se lo merita, arrivare fino alla Serie C. La riconferma di Coach Vecerina completa questo disegno: Michele incarna perfettamente lo spirito del College e la sua capacità di formare i ragazzi sui fondamentali e sul miglioramento individuale è un patrimonio tecnico ed educativo che vogliamo valorizzare ancora di più. Queste due riconferme sono il cuore della nostra programmazione 2026/27. Boselli e Vecerina rappresentano competenza, serietà e identità College. Con Boselli rafforziamo la regia complessiva del settore giovanile e della prima squadra; con Vecerina investiamo sulla qualità della crescita individuale, sui fondamentali e sulla formazione. Costruiamo una filiera tecnica solida e credibile: un progetto stabile, inclusivo e ambizioso, dove ogni ragazzo può crescere con metodo e opportunità reali».

Le parole di Coach Stefano Boselli

«Ringrazio la Società per la fiducia rinnovata. Questo incarico rappresenta per me una grande responsabilità e una motivazione enorme. Credo profondamente nel progetto Novara: accompagnare i ragazzi dagli inizi fino all’Under 19, creando un percorso tecnico e umano coerente, è la sfida più bella. L’obiettivo è dare a tutti le giuste opportunità, senza perdere di vista il sogno della prima squadra, che deve restare un traguardo possibile e meritato».

Le parole di Coach Michele Vecerina

«Sono orgoglioso di continuare questo percorso con Basket College Novara. Credo molto nel lavoro sui fondamentali e sulla crescita individuale: ogni ragazzo ha tempi, caratteristiche e potenzialità diverse, e il nostro compito è accompagnarli nel modo giusto. Far parte di un progetto che mette davvero al centro i giovani, lavorando in sinergia con lo staff e con Coach Boselli, è una grande motivazione».

Con le conferme di Boselli e Vecerina, Basket College Novara consolida un modello tecnico chiaro: continuità, qualità, attenzione alla persona e percorsi personalizzati, con l’obiettivo di far crescere giovani atleti e riportare Novara stabilmente al centro del basket che conta.