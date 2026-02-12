Reale Mutua Fenera Chieri ’76: serata da dimenticare

Serata da dimenticare per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che torna a mani vuote da Villafranca Piemonte, sconfitta 3-1 nel derby con la Wash4green Monviso . Un passo falso che costa caro anche in termini di classifica dove le biancoblù vengono agganciate da Novara ma, avendo una vittoria in meno, scivolano in quinta posizione. Le pinerolesi mettono in campo la determinazione e la qualità di gioco necessarie per conquistare una meritatissima vittoria e tenere aperto il discorso salvezza. Chieri al contrario offre una prestazione opaca, segnata soprattutto nei primi due set da troppi errori. Monviso si aggiudica 25-18 una prima frazione a senso unico. Nel secondo set la squadra di Negro pur senza brillare ritrova un po’ di ordine, ma i tanti errori in battuta (ben 9) ne compromettono l’esito (25-22). Nel terzo set Chieri sul 20-20 trova il guizzo per imporsi 22-25 e portare l’incontro al quarto set dove però accade il contrario, sul 20-20 è infatti Monviso a piazzare l’allungo che vale il 25-23 e la vittoria per 3-1. La top scorer di serata è con 24 punti Kindermann: per lei un meritato premio di MVP. Fra le chieresi le migliori sono probabilmente Dervisaj (16 punti con il 59% in attacco) e Alberti che entra molto bene dal finale del terzo set.

La cronaca

Primo set – L’incontro si apre con un muro di Gray. Risponde Dodson ed è 1-1. Sul 2-2 con due ace consecutive di Nemeth (il secondo aiutato dal nastro) e un errore di Davyskiba le biancoblù salgono a 3-6. Akari, Davyskiba e un attacco lungo di Dervisaj riportano il punteggio in parità sul 7-7. Sul 9-9 un efficace turno di battuta di Bridi permette a Monviso di passare avanti 12-9. Il combattuto scambio che segue al time-out di Negro viene deciso da un muro di Nemeth su Davyskiba (12-10). Nella seconda parte del set il cambio palla pinerolese funziona a perfezione e con qualche punto break le pilline raggiungono i 7 punti di vantaggio con Davyskiba sul 21-14. Intanto coach Negro cambia le bande inserendo Bah e Degradi. Dopo il 24-17 di Kindermann le biancoblù annullano una palla set con Degradi, quindi ancora Kindermann realizza il 25-18.

Secondo set – L’equilibrio si spezza sul 4-5 quando un errore in battuta di Nemeth manda in battuta Kindermann. La tedesca si presenta con un ace, poi con altri ottimi servizi e 2 punti personali in attacca pone le basi per lo strappo a 9-5. Il time-out di Negro scuote le sue ragazze che iniziano a ritrovare ritmo e ordine, e accorciano a 10-8 (Nemeth) e 12-11 (errore di D’Ororico). Sul 14-13 si registra un secondo allungo di Monviso con D’Odorico, Bridi e un muro di Akrari su Degradi, appena entrata al posto di Nervini. Nemeth, Kunzler e Gray con due muri permettono a Chieri di riavvicinarsi a 19-18. La rimonta è fermata da un servizio lungo di Van Aalen, poi Kindermann buca il muro ed è 21-18. Dervisaj firma il 21-19. Rientra Nervini e realizza subito il 21-20. Le chieresi riescono a raggiungere la parità sul 21-21 con Nemeth. L’errore in battuta di Dervisaj regala il 22-21 a Monviso che ottiene il 23-21 con un pallonetto di Kindermann. Seguono un errore al servizio di Davyskiba (23-22) e il primo tempo vincente di Dodson (24-22). Le padrone di casa concretizzano la prima palla set grazie all’attacco fuori di Nervini (25-22). Sull’esito del set pesano come macigni i 9 errori di Chieri in battuta.

Terzo set – Grande equilibrio fino al 9-9 quando due errori in attacco inframezzati da un muro di Akrari su Nervini spingono Negro a fermare il gioco (12-9). Al rientro in campo Nervini con un mani-out e Nemeth a muro firmano il 12-11. Il punteggio torna in parità sul 13-13 con Dervisaj. Monviso torna avanti di 2 punti grazie a un erroraccio in pipe di Nemeth (16-14). Sul 18-16 Alberti rileva Gray. La neo entrata firma subito il 18-17 e, dopo un errore di Akrari, piazza il muro che porta Chieri avanti 18-19. Sul 20-20 un primo tempo ancora di Alberti e un muro di Cekulaev valgono il 20-22. Sul 21-23 Negro cambia diagonale inserendo Antunovic e Dambrink. Dopo il 22-23 di Davyskiba è proprio Dambrink a mettere a terra il 22-24. Nello scambio successo Kindermann attacca fuori e il set termina 22-25.

Quarto set – Alberti viene confermata nel sestetto chierese. Sul 4-4 le biancoblù ottengono il +2 con Nemeth e Nervini (4-6). Sul 6-7 Siftar dà il cambio a Davyskiba, dolorante al polso. Monviso riporta il punteggio in parità sul 9-9 con un tocco di seconda di Bridi e passa avanti 12-11 con Dodson. Sul 14-14 c’è un nuovo allungo di Chieri che sale a 14-16 con Alberti, Dervisaj, immediata la replica pinerolese con Dodson e Kindermann (16-16). Sul 20-20 è Monviso a conquistare il +2 con Dodson e un muro di Siftar. Negro ferma il gioco dopo il 23-21 Dodson. Ancora Dodson, con un primo tempo, firma il 24-22 dando una palla match a Monviso. Dervisaj firma il 24-23, nello scambio successivo Kindermann chiude 25-23.

Il commento

Ilaria Spirito: «Monviso non poteva sbagliare e ha giocato una grande partita. Noi non siamo entrati in partita quanto dovevamo, perché gli obiettivi li abbiamo anche noi, sono obiettivi molto importanti e può essere che oggi li abbiamo compromessi. Adesso è tutto molto più complesso. Dobbiamo sicuramente cambiare atteggiamento nelle prossime partite, contro squadre che come oggi vorranno fare punti e ben figurare».

Wash4green Monviso Volley-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3-1

Parziali (25-18; 25-22; 22-25; 25-23)

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY: Bridi 4, Kindermann 24, Akrari 8, Dodson 15, Davyskiba 8, D’Odorico 5; Moro (L); Siftar 3, Scialanca (2L). N. e. Battistoni, Sylves, Bussoli, Harbin, All. Nica; 2° Naddeo.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 2, Nemeth 19, Gray 6, Cekulaev 5, Nervini 9, Dervisaj 16; Spirito (L); Antunovic, Bah, Degradi 1, Dambrink 2, Alberti 6. N. e. Ferrarini, Bonafede (2L). All. Negro.

ARBITRI: Brancati di Città di Castello e Carcione di Roma.

NOTE: presenti 910 spettatori. Durata set: 22′, 28′, 24′, 25′. Errori in battuta: 12-16. Ace: 5-4. Ricezione positiva: 65%-63%. Ricezione perfetta: 28%-29%. Positività in attacco: 49%-44%. Errori in attacco: 8-11. Muri vincenti: 8-7. MVP: Kindermann.