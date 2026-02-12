Reale Mutua Torino: serata da incubo a Livorno

Serata da dimenticare per la Reale Mutua Basket Torino , che cade al Modigliani Forum contro la Libertas Livorno per 82-67 al termine di una partita segnata già nei primi dieci minuti. L’avvio shock (31-4 il primo quarto) indirizza subito la sfida, con i gialloblù in bambola sin dall’inizio, incapaci di contenere l’intensità amaranto e in grande difficoltà offensiva, mentre Woodson e Tiby guidano una Livorno praticamente perfetta in attacco nella prima metà di gara (58-19 all’intervallo). Nel secondo tempo Torino ha provato almeno a salvare l’orgoglio, ma ormai la partita aveva poco o nulla da dire. La Reale Mutua incassa la quinta sconfitta consecutiva, eguagliando quindi la striscia negativa che aveva caratterizzato il brutto periodo torinese a cavallo tra ottobre e novembre (poi Torino riuscì a reagire con una serie di 6 successi). Il bilancio è ora di 11 vittorie e 15 sconfitte, con Torino che è chiamata ora a reagire immediatamente nello scontro diretto contro Mestre, in programma in casa questa domenica, per invertire un momento delicato dal punto di vista emotivo per il gruppo.

QUINTETTI INIZIALI

Livorno: Valentini, Woodson, Filoni, Tiby, Possamai

Torino: Schina, Teague, Severini, Allen, Bruttini

Avvio da incubo per Torino che incassa in un paio di minuti un parziale di 9-0, con coach Moretti che deve immediatamente chiamare timeout. La musica non cambia, con Livorno che colpisce come un martello senza che la difesa gialloblù riesca ad opporre resistenza, mentre dall’altra parte emerge l’enorme difficoltà al tiro per la Reale Mutua, che chiude un primo quarto shock riuscendo a realizzare un solo tiro dal campo: 31-4 il parziale al termine della prima frazione.

La serata nera di Torino continua, con il risultato che ormai è già in archivio seppur la Reale Mutua riesca pian piano a sbloccarsi in attacco. Livorno intanto gioca sul velluto e produce con costanza impressionante - 14/20 da due e 9/12 da tre nel primo tempo - con il duo Woodson-Tiby a guidare gli amaranto per gonfiare ancora di più il divario tra le due squadre. All’intervallo lungo Torino è sotto di 39 punti: 58-19.

Ormai è già garbage time al Modigliani Forum, con il divario troppo ampio e la Reale Mutua a cui non resta altro che salvare l’orgoglio in una serata del genere. Coach Moretti butta nella mischia il classe 2006 Eruke che risponde con energia e si toglie una soddisfazione personale trovando i suoi primi punti dal campo con la prima squadra, con una schiacciata in uno contro zero in contropiede. Si prosegue così fino alla sirena finale che chiude un secondo tempo in cui Torino ha provato a giocarsela a viso aperto ma con il risultato ormai da tempo in tasca della Libertas. Finisce 82-67.

Coach Moretti nel postpartita: «Non c’è molto da parlare di pallacanestro. Abbiamo giocato un primo tempo in cui sembrava che i nostri avversari avessero le scarpe e noi no, ci hanno doppiati sotto ogni punto di vista. Nel secondo tempo c’è stata una partita sul campo, ma ormai a livello di punteggio non c’era più niente da dire. Mi dispiace molto, sono rammaricato, chiedo scusa ai tifosi, alla società, al presidente, mi assumo le responsabilità di una prestazione del genere, cercherò di capire i motivi per cui la squadra sia scesa in campo in questo modo. Detto questo, torniamo a Torino, recuperiamo e ci prepariamo per la prossima partita in casa».

Bi. Emme Service Libertas Livorno - Reale Mutua Torino 87-62

Parziali (31-4, 27-15, 16-25, 13-18)

Livorno: Genti, Penna 7, Filoni 4, Fantoni, Tiby 28, Woodson 10, Possamai 11, Filloy 11, Valentini 5, Tozzi 11, Pacitto.

Torino: Teague 12, Tortù 1, Massone 7, Stazzonelli 6, Severini 6, Bruttini, Allen 21, Schina 5, Eruke 2, Cusin 2.