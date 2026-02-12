Ritmica Piemonte: Elodie Godioz convocata al Miss Valentine

Tuttosport.com
Un traguardo storico per la ginnastica ritmica piemontese. Elodie è stata convocata nella delegazione junior italiana che prenderà parte al prestigioso Torneo Internazionale Miss Valentine, in programma a Tartu, in Estonia, dal 27 febbraio al 1° marzo
2 min
Un traguardo storico per la ginnastica ritmica piemontese. Elodie Godioz, atleta della Ritmica Piemonte, è stata convocata nella delegazione junior italiana che prenderà parte al prestigioso Torneo Internazionale Miss Valentine, in programma a Tartu, in Estonia, dal 27 febbraio al 1° marzo.

Valdostana di origine ma torinese per il suo percorso sportivo, Elodie rappresenta oggi una delle giovani promesse più interessanti del movimento regionale. Con questa convocazione entra nella storia: è infatti la prima individualista piemontese a essere selezionata per questa manifestazione internazionale.

In Estonia la giovane ginnasta scenderà in pedana con palla e clavette, due esercizi che metteranno in luce le sue qualità tecniche ed espressive in un contesto di altissimo livello competitivo. Il Miss Valentine è infatti uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama internazionale giovanile, con la partecipazione delle migliori junior provenienti da numerose nazioni.

Un risultato che premia il talento, la determinazione e il lavoro quotidiano svolto insieme allo staff tecnico della Ritmica Piemonte. Indossare la maglia azzurra rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche motivo di grande orgoglio per la società e per tutto il movimento piemontese.

Dal 27 febbraio al 1° marzo, a Tartu, Elodie Godioz porterà in pedana i colori dell’Italia e del Piemonte, pronta a vivere un’esperienza che segna un passo importante nel suo percorso di crescita sportiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

