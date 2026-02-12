Avigliana Basket: quinta vittoria consecutiva

Arriva la quinta vittoria consecutiva per le Greens di Avigliana, nella sfida infrasettimanale di alta classifica con la formazione di Lettera 22 Ivrea, una delle vere sorprese di questo campionato.

Avigliana parte fin da subito con l'acceleratore, le Greens appaiono immediatamente determinate a riscattare la sconfitta dell'andata e concentrate nel rispondere alla pressione difensiva della giovane formazione eporediese. La prima metà di gara indirizza il punteggio a favore delle Greens, che toccano anche un massimo vantaggio di 20 lunghezze.

Alla ripresa del gioco Lettera 22 prova a rientrare nel punteggio, grazie ad un parziale di 7 a 0, prontamente fermato da Lupo e compagne, brave a spegnere sul nascere le possibilità di recupero della formazione ospite e a mantenere un distacco rassicurante. Da segnalare anche il primo punto a referto per l'esordiente Pigato, classe 2011, altra nota positiva della serata, per energia e voglia di mettersi in gioco con le senior.

Avigliana si aggiudica quindi il quinto successo consecutivo, figlio di una notevole solidità di gruppo; un successo importante che consolida il secondo posto in classifica, in coabitazione con Cerrus Basket, e fondamentale anche in ottica seconda fase.

Coach Spampinato: «Volevamo fortemente una prestazione come questa. Abbiamo disputato una prima metà di gara davvero importante: intensità difensiva, rimbalzi, corsa e voglia di passarsi il pallone in attacco. In seguito la squadra è stata brava a reagire ai tentativi di rimonta ospite, a soffrire insieme e portare a casa un risultato per noi importantissimo».

Serie C femminile

Avigliana Basket - Lettera 22 Ivrea 64-48

Parziali (20-5, 17-12, 15-19, 12-12)

Avigliana Basket: Lupo 16, Caputo, Tamini Ankarstad 10, Ciuti 9, Caudera 9, Maschera 7, Rinaudo 4, Di Leo 4, Candela 3, Gorgitano 1, Pigato 1. All.re Spampinato - Ass.ti Brolatti Manuguerra.