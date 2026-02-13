Terza giornata di grande partecipazione alla KING Basket Torino School Cup 2026 , che alla Sisport Mirafiori ha visto scendere in campo le squadre del Girone C in una mattinata ricca di entusiasmo e autentico spirito scolastico e sportivo.

Ancora una volta il torneo ha confermato la propria identità non solo sportiva ma anche educativa e culturale: sugli spalti si è respirata un’atmosfera speciale, con il Liceo Classico e Musicale Cavour protagonista di un tifo in perfetto stile college basketball grazie alla presenza di una banda di studenti, guidata dal loro docente, per accompagnare le partite con musica dal vivo. Lo stesso istituto ha curato anche la produzione media delle partite della propria squadra con telecronaca e diretta streaming su YouTube, mentre durante le pause una studentessa dell’IIS Santorre di Santarosa ha regalato al pubblico una performance di canto che ha contribuito a rendere ancora più coinvolgente la mattinata.

Sul parquet il dominio è stato netto da parte dell’IIS Primo Levi, che ha chiuso il girone imbattuto (3-0) con uno scarto medio di 28 punti, dimostrando grande qualità e profondità di roster. Un percorso autoritario che vale la qualificazione alle Final Four del 9 marzo al Pala Gianni Asti, con la volontà dichiarata di tornare a giocarsi il titolo dopo la finale persa nell’edizione inaugurale contro il Volta.

Dal punto di vista individuale, la copertina di giornata è per Federico Biondi del Santorre di Santarosa: il classe 2011 ha chiuso con 21 punti di media (in partite da due tempi da 10 minuti) e un high di 27, confermandosi come uno dei talenti più brillanti visti nella giovane storia del torneo.

Con la qualificazione dell’IIS Primo Levi, che si unisce a quelle del Liceo Berti e dell’Istituto Majorana, il quadro delle Final Four inizia a delinearsi sempre più chiaramente. Prossimo appuntamento fissato per il 19 febbraio con il Girone A, formato dal Liceo Albert Einstein, IIS Settimo di Settimo Torinese, Liceo Regina Margherita e IIS Marie Curie-Carlo Levi di Collegno.



La KING Basket Torino School Cup prosegue confermandosi un progetto capace di unire sport, scuola e partecipazione attiva degli studenti, dentro e fuori dal campo.

CRONACA DELLE PARTITE



IIS Primo Levi – Liceo Cavour 53-13

Partenza subito decisa del Primo Levi, che impone ritmo e fisicità fin dai primi possessi. Nogara e Fontanarosa guidano l’allungo già nel primo tempo, mentre la difesa concede pochissimo al Cavour. Nella ripresa il Levi continua a ruotare tutti gli effettivi mantenendo alta l’intensità e chiudendo con un largo margine.

Liceo Massimo D’Azeglio – IIS Santorre di Santarosa 39-45

Gara equilibrata e combattuta, decisa nel finale dalla straordinaria prestazione di Biondi, autore di 27 punti. Il D’Azeglio resta in scia grazie ai canestri di Patrocco e Beraudo, ma il Santorre trova le giocate decisive nei minuti conclusivi.

Liceo Cavour – IIS Santorre di Santarosa 37-35

Partita punto a punto, con il Cavour sospinto dal proprio tifo organizzato. Berti è il riferimento offensivo con 17 punti, mentre per il Santorre è ancora Biondi a tenere in partita i suoi. Nel finale il Cavour gestisce con lucidità i possessi decisivi e porta a casa una vittoria preziosa.

Liceo Massimo D’Azeglio – IIS Primo Levi 32-57

Il Primo Levi conferma la propria superiorità con una prova corale: tanti giocatori a referto e ritmo alto su entrambi i lati del campo. Il D’Azeglio prova a restare in partita, ma la maggiore profondità del Levi fa la differenza.

IIS Primo Levi – IIS Santorre di Santarosa 49-30

Sfida tra la squadra più solida del girone e quella trascinata dal miglior realizzatore di giornata. Il Levi controlla con la grande prova di Nogara (18), mentre il Santorre si affida ancora a Biondi (19). La vittoria certifica il primo posto e la qualificazione alle Final Four.

La gara tra Liceo Cavour e Liceo Massimo D’Azeglio è stata rinviata per esigenze organizzative e verrà recuperata in apertura della mattinata delle Final Four del 9 marzo al Pala Gianni Asti.