Asti Padel Teams: dodicesima giornata di Campionato 2025/2026

È partita finalmente la seconda fase del campionato “Errebi Mobility” di padel a squadre del CSI astigiano , con tutti gli incontri terminati sul 3-0 nonostante i quasi 170 game disputati. Martedì 10 febbraio alle 21:30 presso l’impianto Asti Padel è stato il Girone Silver a debuttare: sul campo 3 Bomber’s ha la meglio su I San Rock (6-4/6-3/6-3) mentre sul campo 4 Il Pelu Padel Team batte Bazzuca Boys coi parziali 6-4/7-5/6-4.

Mercoledì 11 invece è stato il giorno del Girone Gold, con i due incontri dell’Arena Club: i padroni di casa Arena Padel Team hanno ribaltato il risultato dell’andata battendo 3-0 F.T.P. Soc. Coop. con un triplo 6-2, mentre I Puntazos faticano nel primo set con Hair House Asti (7-5) per poi vincere più agilmente nei restanti due set, terminati entrambi 6-1.

Nella stessa serata, ma al circolo Waya Padel, Asados ha ospitato Tremòni Padel subendo però l’ennesima sconfitta casalinga, ma impegnando comunque gli avversari soprattutto nell’ultima frazione (3-6/1-6/4-6).

Giovedì 12, sempre alla Waya, Uni Soluzioni ha invece ospitato la capolista Net King Padel ottenendo una preziosa quanto inaspettata vittoria per 3-0, con il primo set terminato al tie-break e con i successivi vinti più facilmente grazie ai numerosi break rubati agli avversari (6-2/6-3).

Questi risultati del Gold arridono a I Puntazos che si portano quindi al comando a 50 punti, seguiti da Net King ed F.T.P. a 48 con Arena che diminuisce la distanza a 46 punti. Anche Uni Soluzioni ne approfitta e si avvicina a 42, scavalcando inoltre Hair House che rimane al sesto posto a 41.

Nel Girone Silver invece la classifica è meno movimentata: Bomber’s mantiene la testa a 38 punti, seguita dalla coppia Il Pelu e Tremòni a 34; decisamente più distante I San Rock a 23 punti, poi Bazzuca a 17 e Asados a 14.

Nel prossimo turno I Puntazos se la vedranno con una Uni Soluzioni in gran forma, mentre F.T.P. è chiamata a fare nuovamente punti con Hair House, che non sembra comunque intenzionata a rimanere all’ultimo posto. Big match del Gold sarà quello tra Arena e Net King, in cui si capiranno le vere intenzioni delle due compagini.

Per il Silver invece la giornata sarà interlocutoria poiché il trio di testa affronterà quello di coda: la capolista Bomber’s andrà in casa di Bazzuca Boys alla Waya mentre all’Arena Il Pelu ospiterà gli Asados e I San Rock ospiteranno Tremòni Padel.