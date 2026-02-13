La Reale Mutua Torino'81 Iren affronta il Sori per tornare alla vittoria!

Con l'ultima sconfitta per 19-11 contro la capolista Chiavari, si è chiuso il girone di andata del campionato di Serie A2 maschile. Domani i gialloblù affronteranno il Sori in un match di alta classifica. All'andata le due squadre hanno pareggiato per 11-11 alla piscina Monumentale di Torino confermando di essere di pari livello . I ragazzi di Simone Aversa sono scivolati al quarto posto in classifica a quota 23 punti e si trovano a -6 dai liguri che, con la vittoria per 13-8 contro il Bogliasco, si confermano la seconda forza del campionato.

Simone Aversa presenta la sfida: «Iniziamo il girone di ritorno con una discreta posizione in classifica, probabilmente ci mancano un paio di punti in classifica. Domani ci attende una partita stimolante, il Sori ha fino ad ora disputato un ottimo percorso, gioca con molta sicurezza ed entusiasmo, sono sicuro che non ci sottovaluteranno. Noi stiamo preparando la partita dal punto di vista tattico, ma l'aspetto caratteriale è quello su cui dobbiamo focalizzare l'attenzione, ci vuole una reazione d'orgoglio forte dopo la prestazione mediocre di sabato scorso.Conosco i ragazzi, sono sicuro che scenderanno in acqua per dimostrare il loro valore individuale messo al servizio della squadra, senza cercare alibi».

La partita si disputerà sabato 14 febbraio alle ore 15:00 presso la piscina comunale di Sori (GE). Il match verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube "ASD Rari Nantes Sori".

DODICESIMA GIORNATA DI SERIE A2 MASCHILE GIRONE NORD

Futurenergy R.N. Sori - Reale Mutua Torino '81 Iren

Spazio R.N. Camogli - AGN Energia Bogliasco 1951

Vela Nuoto Ancona - Waterpolo Milano Metanopoli

Chiavari Nuoto - Mobilpesca Lavagna

Dream Sport - Pallanuoto Bergamo

Piacenza Pallanuoto 2018 - R.N. Arenzano

LA CLASSIFICA

Chiavari Nuoto 31, Futurenergy R.N. Sori 29, Spazio R.N. Camogli 24, Reale Mutua Torino '81 Iren 23, AGN Energia Bogliasco 1951 18, Mobilpesca Lavagna 16, R.N. Arenzano 16, Piacenza Pallanuoto 2018 13, Vela Nuoto Ancona 11, Waterpolo Milano Metanopoli 9, Dream Sport 3, Pallanuoto Bergamo 0.