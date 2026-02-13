Club76: i risultati delle gare infrasettimanali

In Serie A1 le ragazze di coach Nicola Negro hanno ceduto 1-3 in trasferta contro Washgreen Monviso (25-18, 25-22, 22-25, 25-23). In Serie B2 L'Alba Volley si impone su Santena per 0-3. Alla ripresa del Campionato, nella prima gara di ritorno, le ragazze faticano un po’ a casa della terzultima in classifica (autrice comunque di una buona gara), ma portano a casa tre punti netti che permettono loro di mantenere il terzo posto in classifica. Sabato si tornerà in campo contro la capolista Cardano al Campo. In U18 Regionale il Club76 Fenera Chieri fa punteggio pieno con 3-0 su Villafranca Volley U18 (25-11, 25-12, 26-24). Top scorer Arbore con 18 punti, seguita da Olivi con 11. In U18 Rasero Teloni L’Alba Volley Club76 Playasti ha vinto 3-0 contro Volley Roero (25-10, 25-8, 25-2). Nell’ottavo di finale un plauso alle ragazze biancoblù per aver approcciato nel modo giusto una gara importante. Concentrate e con il piede sull’acceleratore per tutta la partita, buon segnale la prossima partita delle fasi finali del Campionato.

