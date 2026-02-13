GranTorino ospite di Note di Siena Mens Sana

Lo scontro dello scorso fine settimana con Spezia Basket Club si è chiuso in modo amaro per GRANTORINO. I ragazzi di coach Comazzi hanno condotto la sfida a lungo, cedendo solo nel finale alla rimonta dei liguri. Una vittoria sfumata sul più bello al termine di una partita comunque positiva per GRANTORINO, capace di tenere testa a una squadra di metà classifica fino agli ultimi possessi. Nella circostanza è stato decisivo il contributo di Fracasso e Bossola, entrambi in doppia cifra e autori di due ottime prestazioni.

La sfida di sabato richiederà la massima concentrazione ai gialloblù, che saranno ospiti della squadra più in forma del campionato. Note di Siena Mens Sana ha raccolto quindici vittorie in diciassette uscite ed è imbattuta da prima della pausa natalizia, a conferma di un gruppo solido che punta al salto di categoria in Serie B Nazionale. I due riferimenti della squadra di coach Vecchi fino a questo momento sono stati Prosek, ala da 14.4 punti a partita, e Yarbanga, giovane centro sempre protagonista a rimbalzo.

Il match si disputerà sabato 14 febbraio con palla a due alle 21:00. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube di Note di Siena Mens Sana e sarà affidato alla direzione dei Sig.ri Pampaloni Lorenzo e Collet Daniele (secondo arbitro).