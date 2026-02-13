Reale Mutua Torino: al Pala Gianni Asti arriva Mestre

Archiviare in fretta la serata di Livorno e ripartire davanti al proprio pubblico. La Reale Mutua Basket Torino torna al Pala Gianni Asti domenica 15 febbraio alle ore 18.00 per affrontare la Gemini Mestre in uno scontro diretto che mette in palio punti pesanti sia in ottica play-in, sia per non rischiare di farsi risucchiare nelle zone calde della classifica. Dopo cinque sconfitte consecutive, i gialloblù sono chiamati a una reazione per ritrovare fiducia di fronte ai propri tifosi. Il gruppo di coach Paolo Moretti è tornato in palestra con l’obiettivo di ricompattarsi e ritrovare la propria identità, a partire da quei principi difensivi che avevano caratterizzato il momento migliore della stagione. La sfida contro Mestre rappresenta un banco di prova importante anche dal punto di vista emotivo, per dimostrare di saper reagire alle difficoltà e rimettersi in marcia.

Così coach Paolo Moretti ha presentato la sfida: «Domenica torniamo a giocare davanti al nostro pubblico. Veniamo da un momento difficile, cercheremo di ritrovare energie, fiducia e coesione, consapevoli che i nostri avversari hanno avuto una settimana di tempo per prepararsi e questo aggiunge una difficoltà ulteriore nell’affrontare una squadra in salute e in un momento molto positivo».

GLI AVVERSARI – GEMINI MESTRE

Neopromossa ma squadra gagliarda e tutt’altro che inesperta, Mestre si sta rivelando una delle sorprese del campionato. La formazione di coach Mattia Ferrari condivide con Torino lo stesso numero di vittorie (11, ma i veneti hanno una partita da recuperare) e arriva al Pala Gianni Asti con fiducia, forte di un gruppo giovane, intenso e capace di giocare senza grandi pressioni addosso. Il roster ha subito alcuni aggiustamenti in corsa, tra cui l’inserimento dell’esterno Seneca Knight, chiamato a sostituire l’infortunato Keshawn Curry: proprio Knight è un nome che i gialloblù ricorderanno molto bene, dopo la straordinaria prestazione da 35 punti delll’americano al “Ruffini”, a inizio stagione con la maglia di Pistoia. Attorno a lui ruotano giovani di qualità come Nicola Giordano e Costantino Bechi, supportati dall’esperienza di Federico Bonacini e di Wayne Stewart. L’arrivo di Matteo Parravicini ha dato ulteriore pericolosità dal palleggio e produzione offensiva immediata (l’ex Rieti segna 14 punti di media dal suo recente approdo a Mestre). Sotto canestro, Simone Aromando garantisce fisicità e presenza a rimbalzo, mentre Lorenzo Galmarini crea spaziature grazie alla sua pericolosità nel tiro da tre dal pick and pop. Una squadra che gioca ad alto ritmo (7^ squadra del campionato per Pace), aggressiva e senza timori, capace di mettere in difficoltà chiunque quando trova continuità offensiva e che protegge bene il proprio tabellone: un dato che racconta bene la solidità della Gemini è la percentuale di rimbalzi difensivi, la più alta del campionato con il 75.3%. Significa che tre quarti dei tiri sbagliati dagli avversari finiscono nelle mani dei veneti, che concedono quindi poche seconde opportunità.

INJURY REPORT

Ancora indisponibile Matteo Ghirlanda, che prosegue il suo percorso di riabilitazione al ginocchio destro.

INFO BIGLIETTI

Biglietti disponibili su Vivaticket, nei punti vendita autorizzati oppure domenica al Pala Gianni Asti dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00.

MEDIA

La partita sarà trasmessa in diretta su LNP Pass.