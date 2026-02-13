La DelMonte® Boy League fa tappa a Cuneo domenica 15 Febbraio

La DelMonte® Boy League riaccende i riflettori e Cuneo si prepara a tornare protagonista dopo l’ottimo percorso della scorsa stagione. Nella passata edizione, la formazione cuneese ha infatti chiuso con un eccellente sesto posto, confermandosi tra le realtà più competitive della manifestazione aperta alle società di SuperLega, Serie A2 e Serie A3.

Alla fase eliminatoria dell’evento riservato agli atleti Under 14 del Consorzio di Serie A prenderanno parte 18 squadre, organizzate in sei gironi composti da tre formazioni ciascuno. Ogni girone disputerà le proprie partite nell’arco di tre concentramenti giornalieri, per un totale complessivo di 9 incontri per girone.

Cuneo ospiterà la prima giornata del Girone A, che vedrà affrontarsi la MA Acqua S.Bernardo Cuneo, i Campi Reali Cantù e la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Le partite del girone si terranno domenica 15 febbraio alla “Palestra Ex Media 4” di Cuneo, con i cuneesi che alle ore 11.00 apriranno la giornata di gare in campo contrapposti a Cantù e si concluderà sempre con i biancoblù nel confronto delle ore 17.00 contro Piacenza. Alle 15.00 la sfida tra canturini e piacentini. La fase eliminatoria proseguirà domenica 22 febbraio a Piacenza e si concluderà domenica 1° marzo a Cantù.

In vista della Boy League in programma a Cuneo, il coach Andrea Marino ha condiviso il suo entusiasmo e le aspettative per l’evento, sottolineando l’importanza di questa giornata per i giovani atleti e per l’intera società: «Domenica 15 febbraio ospiteremo a Cuneo la Del Monte Boy League, un appuntamento di grande prestigio che rappresenta motivo di orgoglio per la nostra società e per tutto il settore giovanile. Accoglieremo Cantù e Piacenza in una giornata che si preannuncia intensa e altamente competitiva. Alle ore 11 affronteremo Cantù, mentre alle ore 17 scenderemo in campo contro Piacenza. Saranno due sfide impegnative che richiederanno concentrazione, qualità tecnica e maturità agonistica. Nutro grande fiducia in questo gruppo: ho visto i ragazzi crescere giorno dopo giorno, lavorare con serietà e affrontare ogni allenamento con spirito di sacrificio. Sono convinto che possano esprimere un livello importante di gioco; al tempo stesso, siamo consapevoli che ogni gara sarà una battaglia, contro due avversarie strutturate. Il nostro percorso proseguirà poi con altri due concentramenti contro le stesse squadre: il 22 febbraio a Piacenza e il 1° marzo a Cantù. Sarà un ciclo di confronti ravvicinati che metterà alla prova la continuità e la solidità del gruppo, offrendo al contempo un’importante occasione di crescita tecnica e caratteriale. Invito tutti a sostenere i nostri ragazzi in questa manifestazione organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A: il vostro supporto potrà rappresentare un valore aggiunto in un contesto competitivo di alto livello».

Ingresso libero per assistere alle gare presso la palestra cuneese.

La compagine cuneese sarà affidata ai coach Andrea Marino e Andrea Testa e sarà composta da:



● Baudena Nicola

● Belvolto Ludovico

● Buttafarro Stefano

● Luciano Tommaso

● Marchisio Maurizio

● Paz y Mino Ruales Carlo

● Ponticiello Tommaso (Tagliolo Volley)

● Porello Giacomo

● Sina Alessandro

● Sobrero Andrea (Colombo Volley Genova)

● Sottile Riccardo

● Valente Filippo



LA FORMULA DELLA DELMONTE® BOY LEAGUE

Fase eliminatoria: 18 squadre partecipanti suddivise in 6 gironi da 3 squadre ciascuno. Si disputano tre concentramenti di un giorno per ogni singolo girone, per un totale di 9 gare a girone. Al termine dei concentramenti la prima classificata di ciascun girone e le 2 migliori seconde classificate in base alla classifica avulsa sono qualificate alla Final Eight.

Final Eight: la Fase Finale prevede una fase a concentramento a 8 squadre che si disputerà nei giorni 10, 11 e 12 aprile 2026 in sede da definire.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 11.00: MA Acqua S. Bernardo Cuneo – Campi Reali Cantù

Ore 15.00: Campi Reali Cantù – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Ore 17.00: Gas Sales Bluenergy Piacenza – MA Acqua S. Bernardo Cuneo

L’ALBO D’ORO

1996: Las Daytona MODENA

1997: Cassa di Risparmio RAVENNA

1998: Alpitour Traco CUNEO

1999: TNT Alpitour CUNEO

2000: Sisley TREVISO

2001: Conad FORLì

2002: Esse-Ti Carilo LORETO

2003: Albero del Volley V3 PARMA

2004: Lube Banca Marche MACERATA

2005: Samia SCHIO

2006: Scuola di Pallavolo Anderlini – Cimone MODENA

2007: Lube Banca Marche MACERATA

2008: Sisley TREVISO

2009: Sisley TREVISO

2010: Itas Diatec TRENTINO

2011: Sisley TREVISO

2012: Volley SEGRATE 1978

2013: Cucine Lube Banca Marche MACERATA

2014: Materdominivolley.it CASTELLANA GROTTE

2015: Kio-Ene PADOVA

2016: CMC ROMAGNA

2017: Evvai.com Progetto Azzurra ALESSANO

2018: Cucine Lube CIVITANOVA

2019: Itas TRENTINO

2020, 2021, 2022 e 2023: non disputato

2024: Gamma Chimica BRUGHERIO

2025: Cucine Lube CIVITANOVA