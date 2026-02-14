Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali: il ricordo dei volontari a 20 anni da Torino 2006

L’orgoglio di aver contribuito al successo delle XX Olimpiadi Invernali e delle IX Paralimpiadi Invernali di Torino 2006 , la consapevolezza di quanto e come sono cambiati la città e il suo territorio metropolitano grazie ad un evento irripetibile: tutto questo ieri pomeriggio nell’evento che la Città metropolitana di Torino e l’ associazione Etica e Sport hanno organizzato nella sala panoramica al XV piano della sede di corso Inghilterra, chiamando a portare la loro testimonianza i volontari e i vertici organizzativi dell’evento olimpico e paralimpico.

Per tutti è stato un tuffo indietro di vent'anni, indossando divise olimpiche e paralimpiche e simboli dei Giochi Invernali del 2006: per amministratori pubblici e volontari è stato un bellissimo pomeriggio di ricordi, ma con lo sguardo rivolto al futuro.

Soddisfatto il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, che ha donato una pergamena a Valentino Castellani e Tiziana Nasi, in segno di riconoscenza per il loro straordinario impegno al vertice dei Comitati organizzatori dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Oltre a Castellani e Nasi, hanno portato la loro testimonianza Mercedes Bresso, che ha guidato la Provincia di Torino dal 1995 al 2004 e a seguire la Regione Piemonte dal 2005 al 2010; Antonio Saitta, presidente della Provincia dal 2004 al 2014; Silvana Accossato, assessora allo sport e al turismo nelle Giunte provinciali di Mercedes Bresso e responsabile del progetto “I Ragazzi del 2006” che coinvolse 25.000 giovanissimi residenti in 200 tra Comuni e Comunità Montane, a partire dal 1999; Pierpaolo Maza, vicepresidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi e attuale presidente di Etica e Sport; il giornalista Luca Rolandi, uno dei protagonisti della comunicazione del Comitato organizzatore di Torino 2006; Michele Calleri, presidente dell'associazione Volo2006 ODV che raccoglie diverse centinaia di volontari che proseguono il loro impegno nei grandi eventi sportivi piemontesi e non solo. Per tutte e tutti le foto-ricordo di gruppo in divisa e con le fiaccole olimpiche di vent'anni fa, nella speranza che tra quattro anni i Giochi Olimpici Invernali nella vicina Francia possano coinvolgere ancora il territorio torinese.

Per vedere la photogallery dell'incontro: https://photos.app.goo.gl/8a5yYgje1gzweqRo7

