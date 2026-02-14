Verso Panthers Roseto - Autosped BCC Derthona

FOCUS SULLE AVVERSARIE – La principale terminale offensiva della squadra abruzzese è Alyssa Ustby, rookie del campionato italiano e protagonista di una stagione di altissimo livello. Sono oltre 19 i punti e 10 i rimbalzi di media dell’ala classe 2002, che è affiancata sotto canestro da Melisa Verlasevic. Il quintetto è poi completato da Giulia Moroni, play che detta i tempi e i ritmi dell’attacco rosetano, al cui fianco agisce Samantha Puisis, una delle migliori specialiste del tiro da tre punti (34% su quasi 10 conclusioni a incontro) dell’intera A1. Lo starting five è completato da Beatrice Caloro, che porta energia e intensità alle Panthers. Dalla panchina si alzano Gianella Espedale, capace di trovare soluzioni estemporanee in attacco, Lavinia Lucantoni, altra giocatrice di grande energia, e Lucrezia Coser, che garantisce minuti di qualità. La quarta straniera del roster è l’ala/pivot croata Patricia Bura, solida e concreta.

LE DICHIARAZIONI – A presentare la partita è stata Arianna Arado: «Andiamo a Roseto degli Abruzzi sapendo di dovere affrontare una squadra che non molla mai. Sono un gruppo che gioca con intensità, in grado di alzare il ritmo e di colpire sia in contropiede che a difesa schierata. Hanno giocatrici in grado di prendersi responsabilità nei momenti chiave e di punire ogni disattenzione difesnvia. Dovremo rimanere unite, avere fiducia in attacco e aiutarci in difesa. Dovremo essere brave a limitare le loro ripartenze, controllare i rimbalzi e restare lucide quando proveranno a cambiare l’inerzia della gara, perché ogni dettaglio può fare la differenza».

EX DELLA GARA – Sono due le ex della partita che andrà in scena domani, entrambe militanti oggi nelle fila di Roseto: Gianella Espedale ha disputato in canotta BCC due stagioni, dal 2022 al 2024, facendo parte del roster che ha conquistato la promozione in A1, mentre Aurora Farabello è ststa aggregata al roster biancorosso nel 2023/24.

DOVE VEDERLA – La gara sarà in diretta su flima.tv.