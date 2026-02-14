Verso Panthers Roseto - Autosped BCC Derthona

Diciannovesima giornata di campionato per l’Autosped BCC Derthona, che scenderà in campo domani contro le Panthers Roseto alle ore 18 al PalaMaggetti. La squadra allenata da Simone Righi, al primo anno storico nella massima serie, è reduce dalla sconfitta in volata contro Campobasso ed è protagonista di un’annata importante. Sempre in zona playoff, qualificata alla Final Eight di Coppa Italia, le abbruzzesi si presentano alla sfida con l’obiettivo di continuare nel loro percorso molto positivo in A1.
FOCUS SULLE AVVERSARIE – La principale terminale offensiva della squadra abruzzese è Alyssa Ustby, rookie del campionato italiano e protagonista di una stagione di altissimo livello. Sono oltre 19 i punti e 10 i rimbalzi di media dell’ala classe 2002, che è affiancata sotto canestro da Melisa Verlasevic. Il quintetto è poi completato da Giulia Moroni, play che detta i tempi e i ritmi dell’attacco rosetano, al cui fianco agisce Samantha Puisis, una delle migliori specialiste del tiro da tre punti (34% su quasi 10 conclusioni a incontro) dell’intera A1. Lo starting five è completato da Beatrice Caloro, che porta energia e intensità alle Panthers. Dalla panchina si alzano Gianella Espedale, capace di trovare soluzioni estemporanee in attacco, Lavinia Lucantoni, altra giocatrice di grande energia, e Lucrezia Coser, che garantisce minuti di qualità. La quarta straniera del roster è l’ala/pivot croata Patricia Bura, solida e concreta.
LE DICHIARAZIONI – A presentare la partita è stata Arianna Arado: «Andiamo a Roseto degli Abruzzi sapendo di dovere affrontare una squadra che non molla mai. Sono un gruppo che gioca con intensità, in grado di alzare il ritmo e di colpire sia in contropiede che a difesa schierata. Hanno giocatrici in grado di prendersi responsabilità nei momenti chiave e di punire ogni disattenzione difesnvia. Dovremo rimanere unite, avere fiducia in attacco e aiutarci in difesa. Dovremo essere brave a limitare le loro ripartenze, controllare i rimbalzi e restare lucide quando proveranno a cambiare l’inerzia della gara, perché ogni dettaglio può fare la differenza».
EX DELLA GARA – Sono due le ex della partita che andrà in scena domani, entrambe militanti oggi nelle fila di Roseto: Gianella Espedale ha disputato in canotta BCC due stagioni, dal 2022 al 2024, facendo parte del roster che ha conquistato la promozione in A1, mentre Aurora Farabello è ststa aggregata al roster biancorosso nel 2023/24.
DOVE VEDERLA – La gara sarà in diretta su flima.tv.