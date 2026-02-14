Tuttosport.com
Reale Mutua Torino ’81 Iren: seconda sconfitta consecutiva

I gialloblù cadono in trasferta contro il Sori. I liguri riescono subito a mettere sui binari giusti il match con i ragazzi di Simone Aversa che commettono molti errori difensivi permettendo ai padroni di casa di prendere il largo
7 min
Seconda sconfitta consecutiva per la Reale Mutua Torino ’81 Iren che perde 15-11 contro il Sori. I liguri riescono subito a mettere sui binari giusti il match con i ragazzi di Simone Aversa che commettono molti errori difensivi permettendo il Sori di prendere il largo.

LA PARTITA

Inizia il match e la Torino ’81 si porta subito in vantaggio con la rete di Tononi, ma il Sori pareggia i conti con il rigore di Brambilla e con Rezzano fanno l’1-2. I gialloblù trovano il 2-2 con Colombo dal perimetro, ma il Sori allunga con la rete dai cinque metri di Brambilla e con la doppietta di Cupido per il 5-2. Si entra in acqua per la seconda frazione di gioco e i padroni di casa vanno sul +4 con Bisso e Monari trova il 7-2 in superiorità numerica. La Reale Mutua Torino ’81 Iren prova ad alzare la testa con il gol di De Luca per il 7-3, Brambilla segna il +5, ma Novara accorcia. I ragazzi di Molina continuano ad attaccare: Brambilla sigla la rete del 9-4 e Monari realizza il +6. I ragazzi di Aversa reagiscono e Novara fa il 10-5 all’intervallo.

Al cambio vasca il Sori continua a trovare il gol con Brambilla che non sbaglia il rigore per l’11-5 e con Bisso che trova il +7, ma la Torino ’81 rialza la testa: Costa segna la rete del 12-6, Lisica accorcia in superiorità numerica, Colombo fa il 12-8 dal perimetro e Lisica sigla la rete del -3. Si entra in acqua per l’ultimo tempo di gioco e il Sori ritrova il gol con Brambilla e allunga sul 14-9 con Giacomo Cocchiere. I ragazzi di Molina rientrano in partita e fanno il +6 con Cocchiere, ma i gialloblù rispondono con Colombo in superiorità numerica e con Cassia che chiude la partita sul 15-11.

LE ANALISI

Simone Aversa al termine della sfida: «Prestazione sulla falsariga di quella della settimana scorsa, il Sori ha meritato la vittoria. Noi dobbiamo ricompattarci, ma soprattutto decidere insieme che cosa vogliamo fare nel proseguo della stagione. I nostri obiettivi sono ancora a portata di mano e sarebbe un peccato sprecare questi mesi di lavoro. La prossima settimana abbiamo lo scontro diretto con il Camogli e possiamo riscattare la sconfitta dell'andata provando a invertire la rotta che abbiamo preso!».

IL TABELLINO

FUTURENERGY R.N. SORI – REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 15-11
Parziali (5-2; 5-3; 2-4; 3-2)

FUTURENERGY R.N. SORI: Benvenuto, Maltagliati, Brambilla 6, Bottarelli, Villa, Cupido 2, Rezzano 1, Monari 2, Cocchiere G. 2, Cimarosti, Bisso 2, Cocchiere E., Celli, Liccardo. All. Molina.

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Romanazzi, Lisica 2, Abate, Tononi 1, Maffè, Coccia, Costa 1, Ermondi, Cassia 1, De Luca 1, Novara 2, Colombo 3, Liistro, Aichino. All. Aversa.

GLI ARBITRI: GOMEZ - GRILLO
LE NOTE: Usciti per limite di falli: Rezzano (S) e Maffè (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche 3/7 + 4 rigori e Reale Mutua Torino ’81 Iren 2/11 + un rigore. Spettatori 100 circa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

