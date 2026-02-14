La Bertram Derthona riparte dalla trasferta in Sardegna

Come arrivano le due squadre?

La Bertram ha immediatamente reagito alla sconfitta casalinga contro l'APU Old Wild West Udine, imponendosi per 104-99 sulla Pallacanestro Trieste e pareggiando i conti stagionali con i giuliani. Il protagonista assoluto della vittoria bianconera è stato Prentiss Hubb, che ha riscritto il proprio career high ed è diventato il miglior marcatore nella storia del Derthona in singola gara, con 37 punti.

Dopo una solida conclusione di 2025, la Dinamo Sassari è incappata in quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. Nello scorso weekend, la squadra di Veljko Mrsic è stata battuta 92-79 da Udine. Al momento la compagine sarda si trova al 13esimo posto in classifica con un record di 6 vittorie e 12 sconfitte, a +4 dall'Acqua S.Bernardo Cantù e a +6 dalla Nutribullet Treviso Basket.

La sfida dell'andata contro il Banco di Sardegna Sassari

La partita dell'andata aveva avuto due facce completamente diverse, con un primo tempo dominante da parte dei padroni di casa e una seconda frazione caratterizzata dalla rimonta della Dinamo. Alla fine, il Derthona si era imposto per 118-113 dopo due tempi supplementari, trainata dai 34 punti, 7 rimbalzi, 4 assist e 16/16 ai liberi di Christian Vital e dai 30 punti di uno scatenato Tommaso Baldasso.

Il punto di Iacopo Squarcina

Come di consueto, la gara viene presentata da uno degli assistenti di Mario Fioretti. «Mi aspetto di trovare una squadra che ha un enorme tasso di talento. Gli esterni hanno veramente tante capacità di fare canestro in modi diversi, da pick-and-roll, da uscite in isolamento». dice Iacopo Squarcina. «Hanno diverse soluzioni e sono molto bravi a provare a sfruttarle tutte grazie alle loro bocche da fuoco. In più, gli interni lavorano per loro e hanno la capacità di aiutare gli esterni e poi impattare a rimbalzo: corrono senza sosta. La Dinamo Sassari è una squadra davvero pericolosa» continua. La sfida dell'andata era arrivata poco dopo l'ingresso nel roster biancoblù di Riccardo Visconti e Jacob Pullen. «Direi che si sono adattati nel miglior modo possibile, basta vedere partite come quella di Cremona dove hanno avuto un impatto importante. Da torinese mi fa piacere per Riccardo, conoscendolo da quando è nato, che stia facendo un bel campionato» dice.

«Entrambi stanno avendo impatto per quelle che sono le loro qualità: hanno capacità di trovare il canestro, in uscita come Visconti o in isolamento come fa spesso Pullen. Dovremmo essere bravi a mettergli corpi addosso e contestare i tiri, perché i tiri aperti aiutano le loro percentuali e la loro fiducia».

Dopo la trasferta in Sardegna, le attenzioni dei bianconeri si sposteranno sul Quarto di Finale di Frecciarossa Final Eight 2026. «Non abbiamo ancora pensato alla Coppa Italia, né i giocatori né noi dello staff: nessuno sta minimamente pensando» sottolinea l'assistente allenatore di Mario Fioretti.

«Questa è una nostra grande qualità: ci focalizziamo una partita alla volta e mettiamo tutti i nostri sforzi e le nostre energie mentali sulle singole partite. Vogliamo dare continuità al secondo tempo di Trieste e alla vittoria. C'è solo quell'obiettivo, cerchiamo di farlo nella maniera più seria e dura possibile».