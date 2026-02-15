Bertram Derthona: seconda vittoria di fila 

Continua la striscia positiva della Bertram Derthona Tortona , che sconfigge 89-82 in trasferta il Banco di Sardegna Sassari e trova la seconda vittoria consecutiva, la terza nelle ultime quattro partite. Decisivo, ancora una volta, Prentiss Hubb con 20 punti e 7 assist, tirando 4/8 dall'arco e 4/4 ai liberi. L'appuntamento è ora fissato per giovedì 19 febbraio alle 18:00 con la sfida all' Umana Reyer Venezia , valida per i Quarti di Finale di Frecciarossa Final Eight 2026 , all'Inalpi Arena di Torino.

Il Derthona conduce dall'inizio alla fine con Sassari

Inizio promettente della domenica bianconera, visto che la Bertram approccia la sfida al Banco di Sardegna Sassari con un perfetto 7/7 dal campo nei primi 5:10 minuti di gioco. La schiacciata in transizione di Arturs Strautins (8 punti) è indubbiamente la miglior giocata del primo quarto del Derthona, che tocca un primo massimo vantaggio sul +10 (23-13) dopo un appoggio di Hubb.

Non si ferma la fluidità dell'attacco bianconero nel secondo quarto. L'alley oop sull'asse Baldasso-Biligha e le triple consecutive dello stesso Baldasso, di Hubb e di Christian Vital (15 punti e 4 assist) conducono i Leoni sul +16 (40-24) con tre minuti da giocare prima dell'intervallo. Gli ultimi frangenti di secondo quarto sono tutti firmati Dinamo, visto che si va negli spogliatoi sul 42-33 bianconero.

Nonostante gli 11 punti di Ezra Manjon (15 punti e 3 assist) nel terzo quarto, il Derthona subisce la ripresa da parte dei padroni di casa una volta tornati sul parquet. Le conclusioni dall'arco di un ispirato Nate Johnson e l'impatto dalla panchina sia di Alessandro Zanelli che di Nick Mcglynn costringono la Bertram ad una terza frazione in sofferenza, conclusa comunque avanti nel punteggio sul 64-60.

Un 8-3 di parziale firmato da Biligha, Hubb e dal 2+1 di Vital dà un po' di respiro alla Bertram, che però combatte fino alla fine contro una Sassari che non si arrende facilmente. Le triple di Riccardo Visconti riportano i padroni di casa sul -5 (76-71) con 4:45 sul cronometro, ma sul finale sono le giocate sotto canestro di Dominik Olejniczak e la tripla di Hubb dall'angolo che firmano il successo bianconero.

L’analisi del coach Mario Fioretti: «Siamo riusciti a stare avanti per tutta la partita, ma bisogna fare i complimenti a Sassari, non ha mai mollato, ha messo grandissima energia, ci ha dato fastidio a rimbalzo, tanti secondi tiri concessi anche quando avevamo fatto delle buone difese, questo gli ha permesso di restare in partita. Noi abbiamo fatto qualche errorino di troppo nel finale che ci poteva permettere di arrivare più tranquilli. Ma siamo contenti di averla spuntata, in casa di Sassari è sempre una battaglia».

Una delle chiavi del successo l’ottima gestione del pallone: «Siamo riusciti a condividere bene la palla facendo pochi errori nel maneggiarla, anche nei momenti cruciali, facendo sempre la scelta giusta. Anche quando Sassari è tornata sotto, infatti, siamo rimasti freddi riuscendo a muovere efficacemente il pallone. Non era una cosa facile, quindi bravi ai ragazzi».

L’allenatore tortonese si porta dietro dalla trasferta in terra sarda soprattutto «l’aver giocato su un campo così duro, contro una squadra che non molla mai, mostrando il carattere per riuscire a portare a casa la vittoria, anche se gli avversari riuscivano a rintuzzare i nostri allunghi. Ci vuole anche questo nella pallacanestro».

Ora l’avventura nelle Final Eight di Coppa Italia, con la sfida dei quarti di finale con l’Umana Reyer Venezia di giovedì pomeriggio all’Inalpi Arena di Torino: «Sicuramente arrivare con due vittorie di fila ti dà un po’ di spinta, ma una volta arrivati lì sarà tutto un altro discorso».

Banco di Sardegna Sassari - Bertram Derthona Tortona 82-89

Parziali (17-23, 33-42, 60-64)

Sassari: Marshall N.E., Buie 16, Zanelli 3, Seck 2, Beliauskas 9, Johnson 18, Ceron, Casu N.E., Vincini 8, Mezzanotte 6, Mcglynn 10, Visconti 10. All. Mrsic.

Tortona: Vital 15, Hubb 20, Gorham 7, Manjon 15, Pecchia, Chapman 2, Tandia N.E., Strautins 8, Baldasso 6, Olejniczak 10, Biligha 6, Riismaa N.E. All. Fioretti.

Arbitri: Perciavalle di Torino, Lucotti di Milano, Cassina di Monza.