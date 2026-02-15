La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 torna alla vittoria 

La brutta prestazione e la sconfitta nel derby con Monviso sono acqua passata. La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 gira pagina nel migliore dei modi tornando alla vittoria con un netto e meritato 3-0 sull’ Omag-Mt San Giovanni in Marignano . Con una giornata ancora da disputare, il risultato permette di eguagliare il record biancoblù di vittorie (18) e punti (54) nella Serie A1 Tigotà della stagione 2022/2023. Spirito e compagne entrano in campo con il giusto atteggiamento e grazie a una prestazione attenta in tutti i fondamentali chiudono l’incontro con le romagnole in poco più di un’ora. Tranne le fasi iniziali della seconda frazione le chieresi hanno sempre la partita in mano, aggiudicandosi i tre set con parziali a 13, 18 e 23. Il premio di MVP va a Van Aalen che orchestra ottimamente il gioco. Le giocatrici in doppia cifra sono quattro: Nervini (15), Nemeth (14), Dervisaj (10) e Gray (10). Nel tabellino spicca l’eccellente 56% di positività complessiva in attacco.

La cronaca

Primo set – Si inizia con un 3-0 per Chieri grazie al servizio in rete di Zhuang, all’attacco vincente di Nemeth e al tap-in di Dervisaj. Dopo il 3-1 di Nardo le biancoblù piazzano un altro filotto di 3 punti e sul 6-1 (muro di Gray) Bellano chiama il primo time-out. Al rientro l’errore al servizio di Dervisaj vale il 6-2. Il distacco si stabilizza nell’ordine di grandezza dei 5 punti fin verso metà set. Nella seconda parte le chieresi allungano a 17-10 (Nervini), 20-11 (ace di Nervini) e 24-13 (ace di Van Aalen su Bracchi, entrata da pochi scambi). Alla prima palla set l’attacco lungo di Bracher chiude la frazione 25-13.

Secondo set – Punto a punto fino al 5-5 quando Caruso con un attacco e un muro, e un ace di Straube consegnano a San Giovanni in Marignano il 5-8. Chieri torna a contatto con un muro di Nemeth (8-9), pareggia a 11-11 con un pallonetto di Nervini e passano per la prima volta in vantaggio grazie a un ace di Nemeth aiutato dal nastro (13-12). Il successivo attacco in rete di Brancher spinge Bellano e fermare il gioco. Sul 15-14 il turno di battuta di Cekulaev frutta un parziale di 4-0 che porta Chieri a 19-14. Zhuang torna a muovere il punteggio romagnolo (19-15). Nel finale Spirito e compagne controllano senza affanni, guadagnano 7 palle con un primo tempo di Gray (24-17) e al secondo tentativo ottengono il 25-18 grazie a un pallonetto di Nervini.

Terzo set – Sul 4-4 Chieri ottiene i primi punti break grazie all’errore in battuta di Zhuang e agli attacchi vincenti di Dervisaj e Nervini (7-4). Al rientro dal time-out di Bellano le biancoblù chiudono con Dervisaj uno splendido e combattutissimo scambio (8-4). San Giovanni in Marignano si sblocca con Nardo (9-5). Di lì in poi con un ritmo molto regolare in tutti i fondamentali la squadra di Negro mantiene sempre almeno un paio di punti di vantaggio e torna ad allungare nella seconda parte del set raggiungendo i 5 punti grazie a un’arpionata a rete di Gray (17-12). Ottenute 3 palle set con una fast di Cekulaev (24-21), Chieri fa scendere i titoli di coda al terzo tentativo con Dervisaj (25-23).

Il commento

Anna Gray: «Èstata una bella prestazione. Ora recuperiamo tutte le energie perché ci aspetta una settimana veramente tosca con la coppa europea in Polonia e l’ultima di campionato a Perugia».

Serena Ortolani: «Oggi non siamo riuscite a fare il nostro gioco. Ci aspetta un ultimo sforzo in casa per dare il tutto per tutto e coronare nel migliore dei modi un’annata molto difficile».

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 - Omag-Mt San Giovanni in Marignano 3-0

Parziali (25-13; 25-18; 25-23)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 3, Nemeth 14, Cekulaev 8, Gray 10, Nervini 15, Dervisaj 10; Spirito (L); Ferrarini, Dambrink. N. e. Antunovic, Alberti, Degradi, Bah; Bonafede (2L). All. Negro.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Straube 1, Brancher 3, Kochurina 6, Caruso 5, Zhuang 10, Nardo 7; Panetoni (L); Nicolini 1, Ortolani 1, Bracchi 1. N. e. Piovesan, Parini, Wilson; Tellone (2L). All. Bellano; 2° Zanchi.

ARBITRI: Verrascina di Roma e Mazzarà di Milano.

NOTE: presenti 1232 spettatori. Durata set: 19′, 21′, 25′, Errori in battuta: 13-8. Ace: 4-2. Ricezione positiva: 66%-58%. Ricezione perfetta: 37%-21%. Positività in attacco: 56%-36%. Errori in attacco: 2-7. Muri vincenti: 8-2. MVP: Van Aalen.