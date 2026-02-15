Il BCC Derthona Basket nel finale piazza il break decisivo e conquista i due punti

Terza vittoria consecutiva in campionato per l’ Autosped BCC Derthona che, a Roseto, priva di Melchiori e Dotto, gioca un primo tempo di grandissima qualità su entrambe le metà campo, prima di subìre la rimonta avversaria e, infine, di trovare le giocate decisive per vincere la partita nelle battute finali. Sono cinque le giocatrici in doppia cifra per le Giraffe (Conte 22, Fondren 15 con 9 rimbalzi e 10 assist, Fontaine 14, Kunaiyi 13 e Leonardi 12), che colgono due punti molto importanti e si preparano ora alla grande sfida a Schio, in programma sabato 21 febbraio alle ore 18 alla Cittadella dello Sport.

Primo quarto di grande fluidità offensiva per il BCC, che trova con costanza e puntualità soluzioni ad alte percentuali al ferro (9/11 da due punti) per prendere il comando del punteggio e del ritmo dell’incontro, allungando sino al +9 (18-27) al 10’. Nella seconda frazione, l’Autosped alza ulteriormente i giri del proprio motore su entrambe le metà campo e aggiorna – possesso dopo possesso – il proprio margine di vantaggio, grazie ad alcuni parziali molto importanti: all’intervallo il punteggio è 28-49.

Al rientro dagli spogliatoi Roseto produce un grandissimo sforzo, spinta dal pubblico, per rientrare in partita: azione dopo azione le Panthers riducono il proprio divario sino a un solo possesso, prima che il canestro di Conte fissi il parziale sul 59-63 alla terza sirena. Nell’ultimo periodo la gara scorre all’insegna dell’equilibrio ed è segnata da break e contro break costanti che mantengono invariate le distanze, prima che la formazione allenata da Cutugno – grazie a Conte e Penna – piazzi un'accelerata che vale il 69-80 entrando negli ultimi tre minuti. Le padrone di casa provano sino al termine a ricucire il gap, ma il BCC resiste e si impone per 73-85.

Le parole di Anastasia Conte: «È stata una bella partita, in cui nel primo tempo siamo state brave a gestire attacchi e difese, mentre nel secondo tempo loro sono rientrate. Nel finale siamo riuscite a rimanere lucide e a portare a casa i due punti. Siamo contente della vittoria, ma dobbiamo ancora migliorare e crescere per il finale di stagione».

Il commento di coach Orazio Cutugno: «Inizio con un grosso in bocca al lupo a Giulia Moroni per un pronto recupero. Ci aspettavamo una partita durissima, nei primi due quarti siamo state troppo perfette nell’esecuzione mentre nella ripresa Roseto è venuta fuori e abbiamo subito. Nonostante questo, le ragazze hanno reagito con autonomia e hanno ripreso il filo del gioco, trovando giocate importanti in difesa per vincere la partita».

Panthers Roseto - Autosped BCC Derthona 73-85

Parziali (18-27, 28-49, 59-63)

Roseto: Tall ne, Puisis 8, Lucantoni, Moroni, Caloro 11, Espedale ne, Farabello, Verlasevic 19, Bura 14, Coser 2, Ustby 19, Ciommo ne. All. Righi.

BCC Derthona: Kunaiyi 13, Fontaine 14, Conte 22, Toffolo, Leonardi 12, Fondren 15, Arado 5, Suarez, Melchiori ne, Penna 4. All. Cutugno.