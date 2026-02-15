La Reale Mutua Torino ritrova la vittoria

La Reale Mutua Basket Torino torna alla vittoria superando la Gemini Mestre 75-73 al Pala Gianni Asti, interrompendo la striscia negativa di cinque sconfitte consecutive e conquistando due punti fondamentali per la classifica. In una gara combattuta fino all’ultimo possesso, i gialloblù, reduci dal pesante ko a Livorno nell’infrasettimanale, hanno saputo reagire alle difficoltà del momento, trovando quindi un successo che vale tanto psicologicamente per il gruppo. Dopo un primo tempo equilibrato e condizionato dai problemi di falli, Torino ha costruito il proprio vantaggio nella ripresa grazie alla difesa a zona e alla personalità dei gregari che hanno trovato il loro momento da protagonisti, come il classe 2004 Umberto Stazzonelli (9 punti), prima di resistere al rientro veneto nell’ultimo quarto. Decisivi nel finale i canestri di capitan Schina, mentre il tentativo sulla sirena di Stewart si è spento sul ferro. Una vittoria sofferta ma preziosa, che consente ai gialloblù di tornare muovere la classifica (12-15), con il sorpasso proprio su Mestre e l’aggancio a Cremona all’undicesimo posto, con Torino avanti rispetto alla Ferraroni per differenza canestri negli scontri diretti.

QUINTETTI INIZIALI

Torino: Schina, Teague, Severini, Allen, Eruke

Mestre: Bechi, Bonacini, Knight, Stewart, Galmarini

La notizia di inizio gara è l’inserimento in quintetto del giovane Eruke, con il compito di portare energia nei suoi minuti di impiego prima di lasciare spazio ai lunghi veterani. La difesa gialloblù fatica a contenere il duo americano di Mestre: Stewart e Knight si caricano l’intera produzione offensiva degli ospiti mentre Torino tiene tutto in equilibrio con Allen. Torino è alle prese con seri problemi di falli con ben tre giocatori a quota 2 solo nella prima frazione (Eruke, Cusin e Severini). Mestre capitalizza in lunetta ma soprattutto cavalca l’onda di uno Stewart incontenibile, già a 15 punti in chiusura del primo quarto. Mestre avanti 22-26 alla prima pausa.

Torino lotta e si gioca diverse carte, dal correre in transizione ad accenni di pressing: i gialloblù così rispondono a un primo parziale veneto, trovando produzione dal trio Allen-Teague-Schina, e piazzano anche il sorpasso nonostante i soliti problemi al tiro da tre punti (3 su 13 nel primo tempo). Alla pausa lunga Torino è avanti 39-38.

Alla ripresa Mestre si riprende il vantaggio con Knight, ma Torino rimane in scia attaccando il ferro con Teague e schierando una zona per rompere il ritmo dei veneti, nel frattempo costretti a dover limitare l’utilizzo di Stewart, già a quota 4 falli. La scossa per i gialloblù arriva da Stazzonelli: il classe 2004 prende fiducia e firma da solo un parziale di 5-0 per ridare il vantaggio alla Reale Mutua in chiusura di terzo quarto sul 59-54.

Rientra bene in campo la Reale Mutua che tenta una minifuga con Massone per portarsi sul +9, ma Mestre non molla e risponde colpo su colpo per rimanere in scia. A tre minuti dalla fine gli ospiti tornano a sole tre lunghezze dai gialloblù con Stewart che va oltre quota 20 punti. Torino è costretta così a difendere il vantaggio con le unghie e con i denti nella volata finale. La zampata decisiva è di capitan Schina, che toglie le castagne dal fuoco nel finale. Un’ingenuità gialloblù, nel cercare di ribaltare il -5 dell’andata, porta Mestre a ritrovarsi la palla della vittoria sulla sirena, ma il tiro di Stewart non entra. Finisce 75-73.

Coach Moretti nel postpartita: «Abbiamo conquistato una vittoria sofferta, che serviva e che non era banale visto l’impatto della gara sia dal punto di vista mentale, in un periodo in cui abbiamo avuto difficoltà a trovare risultati, e anche fisico, poiché questa partita chiudeva una serie di tre gare in poco più di una settimana. Ora dobbiamo solo recuperare un po’ di sorriso e un po’ di fiducia in vista delle prossime sfide, ma bisogna essere contenti di aver conquistato una vittoria importante che ci consente di tornare a muovere la classifica».

Reale Mutua Torino - Gemini Mestre 75-73

Parziali (22-26, 17-12, 20-16, 16-19)

Reale Mutua Torino: Macio Teague 17 (5/6, 2/10), Robert Allen 15 (4/12, 0/1), Matteo Schina 12 (4/5, 0/4), Umberto Stazzonelli 9 (3/4, 1/2), Federico Massone 8 (1/4, 2/6), Davide Bruttini 6 (1/1, 0/0), Giovanni Severini 3 (1/2, 0/1), Marco Cusin 2 (1/3, 0/0), Lorenzo Tortu' 2 (0/0, 0/1), Success Eruke 1 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 20 / 26 - Rimbalzi: 40 10 + 30 (Robert Allen 15) - Assist: 15 (Matteo Schina 7).

Gemini Mestre: Wayne Stewart jr 23 (8/10, 1/5), Seneca Knight 14 (3/5, 1/2), Costantino Bechi 11 (3/8, 1/3), Nicola Giordano 8 (1/5, 1/5), Lorenzo Galmarini 5 (1/1, 1/5), Francesco Reggiani 5 (0/0, 1/5), Simone Aromando 4 (0/2, 1/3), Federico Bonacini 3 (1/5, 0/2), Seraphin Kadjividi boussounka 0 (0/0, 0/0), Alessandro Scarponi 0 (0/0, 0/0), Marco Porcu 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 18 / 22 - Rimbalzi: 32 9 + 23 (Lorenzo Galmarini 11) - Assist: 10 (Nicola Giordano 4).