Cuneo Volley torna a mani vuote dalla trasferta a Cisterna  

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo , in trasferta a Latina per la 20ª giornata di regular season, mette in campo una brutta prestazione, probabilmente la peggiore di questa stagione. I biancoblù tornano a casa a mani vuote, ma sicuramente con molte cose su cui riflettere in vista dei prossimi impegni. La regular season ci vedrà contrapposti ancora a Padova in casa domenica prossima e a Milano nell’infrasettimanale mercoledì 25 febbraio in trasferta. C’è ancora tanto per cui lottare e molti traguardi ancora che si possono raggiungere, non è ancora tempo di sedersi e aspettare che le cose accadano da loro. Domenica Capitan Cavaccini e compagni affronteranno Padova in un match che ha un gran valore per il prosieguo della stagione, il pubblico di Cuneo e i suoi tifosi saranno al palazzetto a sostenere la squadra, meritano di vedere dei combattenti in campo.

Lo starting six di Cuneo: Baranowicz palleggio, Feral opposto, Codarin e Stefanović centro, Strehlaure e Zaytsev schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Morato schiera: Fanizza palleggio, Barotto opposto, Plak e Mazzone al centro, Lanza e Bayram schiacciatori; Currie (L).

A fine gara queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio: «La pallavolo è uno sport di situazione e soluzione ai problemi e noi com’è capitato in altre situazioni abbiamo fatto fatica anche solo a pensare a delle possibili soluzioni ed è venuta fuori una gara veramente molto brutta, una delle prestazioni sicuramente peggiori della stagione. C’è molta delusione ed arrabbiature da parte di tutti, guai non fosse così».

Prossimo appuntamento dei cuneesi sarà in casa Domenica 22 febbraio alle ore 18.00 contro la Sonepar Padova. Prevendita attiva su Liveticket.

Cisterna Volley - MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0

Parziali (25-19, 25-19, 27-25)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baranowicz, Feral 15, Stefanović 0, Codarin 2, Strelhau 8, Zaytsev 8; Cavaccini (K) (L1); Cattaneo, Sala 1, Bonomi, Copelli 2. N.e. Giraudo, Colasanti, Oberto (L2). All.: Matteo Battocchio. Aiuto All.: Mauro Rizzo. Aiuto All.: Fabio Genre. Ricezione positiva: 50%; Attacco: 34%; Muri 4; Ace 5.

Cisterna Volley: Fanizza 1, Barotto 13, Plak 7, Mazzone 4, Lanza 15, Bayram 9; Currie (L1); Tarumi, Diamantini. N.e. Salsi, Tosti, Muniz De Oliveira 1, Tosti, Finauri (L2). All.: Daniele Morato. II All.: Paolo Falabella. III All.: Elio Tommasino. Ricezione positiva: 45%; Attacco: 51%; Muri 4; Ace 1.

Durata set: 30’, 24’, 32’.

Durata totale: 86’.

Arbitri: Ubaldo Luciani, Marco Zavater, Giulio Bolici.