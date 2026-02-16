Eurogymnica: Arianna Cortese e Virginia Cuttini oro. Parente, Sordi e Viano argento 

Nella prima prova del Campionato individuale Gold Junior e Senior , le ginnaste allenate da Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro , vincono sia tra le Junior che tra le Senior. Il Campionato Individuale Gold vede scendere in pedana le ginnaste che vengono definite di interesse nazionale. Si tratta di ginnaste complete, in grado di cimentarsi con quattro dei cinque attrezzi tipici della ginnastica ritmica: cerchio, palla, clavette e nastro, a seconda della categoria.

Domenica scorsa, 15 febbraio, al palalancia di Chivasso, i pochi spettatori presenti hanno potuto ammirare le buone prestazioni del duo Cortese/Viano, coppia di Junior 1 più che collaudato, che è subito andato a segno. Il primo gradino del Podio se l'è guadagnato Arianna Cortese con il punteggio di 63,350, somma del 20,750 al cerchio, 20,800 al nastro e 21,800 alla palla, punteggio più alto della categoria.

Matilde Viano invece, è salita sul secondo gradino del podio totalizzando 60,250, grazie al 20,650 al cerchio, 20,700 alla palla e 18,900 al nastro.

Subito a ridosso del podio, al quarto posto, si è piazzata Marta Valentini, col punteggio totale di 58,150 (20,600 cerchio, 18,350 palla, 19,200 nastro).

Sempre tra le Junior, ma di seconda fascia, bella e originale la performance di Amely Sordi, argento dietro la neo azzurra Godioz, con un punteggio di 64,400 ottenuto grazie 21,250 al cerchio, iniziato per tre volte a causa di un problema tecnico, 21,450 alla palla e 21,700 alle clavette.

Salendo di età e di competenze, assente per infortunio Chiara Cortese, la responsabilità di tenere alto il nome di Eurogymnica è ricaduta tutta sulle spalle di Sara Parente che tra le Senior 1 ha raggiunto il punteggio di 71,200 e lasciato aperta la porta che conduce al titolo regionale, che verrà assegnato nella seconda prova.

Per lei 24,650 al cerchio, 22,900 alla palla, 23,650 alle clavette e la soddisfazione dei grandi apprezzamenti del pubblico per il coraggio, la grinta e la fantasia che la funambolica EGirl, unica medagliata piemontese agli ultimi nazionali, mette in pedana ad ogni prestazione. A chiudere le ostilità, Virginia Cuttini, Senior 2, oro con 65,650 (cerchio 21,050, palla 22,400, clavette 22,100).

Il prossimo weekend verranno assegnati i primi titoli regionali dei campionati individuali, nello specifico ad aprire le finali piemontesi, saranno le ginnaste che partecipano al campionato di specialità. Sono parecchie le EGrls in odore di primato, dopo la prima prova di quindici giorni fa a Candelo. Ma prima, la grande festa di lunedì sera, presso il Pala 200 di Settimo Torinese dove verranno premiate tutte le atlete societarie, di ginnastica ritmica e di twirling, che nel 2025 hanno conquistato medaglie di livello nazionale o internazionale.