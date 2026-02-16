IVECO CUS Torino Rugby doma Calvisano

Ritorno a casa più dolce non poteva esserci per l’ IVECO CUS Torino Rugby , che davanti al proprio pubblico supera con autorità il blasonato Calvisano Rugby con il punteggio di 39-25 . Dopo una lunga serie di trasferte, gli universitari tornano finalmente a giocare sul campo di casa dell’ Albonico , in una giornata soleggiata e con spalti gremiti, pronti ad assistere a una sfida intensa e spettacolare. Le attese non vengono deluse.

La squadra guidata dai coach Bianco, Belgrano e Modonutto parte subito forte, imponendo ritmo e velocità. È Torres ad aprire le marcature, ma gli ospiti rispondono prontamente con una meta di Bronzini. Zanatta, preciso dalla piazzola, sfrutta un calcio di punizione e riporta avanti i suoi (8-5).

Il primo tempo vive di continui capovolgimenti di fronte. Gli universitari colpiscono con una splendida meta al largo di Bellino (classe 2005), trasformata da Zanatta, ma il Calvisano resta agganciato grazie alla meta di Bonzini (15-12). Il CUS però non arretra e trova l’allungo con Salmaso (classe 2006), autore della terza meta torinese che manda le squadre al riposo sul 22-12.

Nella ripresa gli ospiti rientrano con grande aggressività: una meta non trasformata e un calcio di punizione riportano il punteggio sul 22-20, riaprendo la gara. Ma questa volta l’IVECO Cus Torino non ci sta. Zanatta capitalizza un calcio di punizione e allunga ancora dalla piazzola (25-20), e subito dopo la svolta del match grazie all’intercetto e corsa vincente di La Terza, mediano di mischia classe 2004, che firma la quarta meta per il 30-20.

A questo punto gli universitari si mostrano cinici e focalizzati, gestendo il vantaggio con freddezza. La quinta meta è una perla di Momicchioli (classe 2005), che recupera un pallone sporco e buca la difesa avversaria andando a schiacciare sotto i pali. Zanatta trasforma e il risultato vola sul 39-20, chiudendo di fatto l’incontro.

Il Calvisano, fedele alla propria storia e al proprio blasone, non smette di lottare e trova all’ultimo minuto una meta alla bandierina che vale il bonus offensivo, ma non cambia l’esito del match. Il finale recita 39-25 per un IVECO CUS Torino solido, determinato e sempre più consapevole dei propri mezzi.

Nel post partita, il Direttore Tecnico Filippo Bianco ha commentato così la prestazione:«Innanzitutto c’è da fare i complimenti ai ragazzi: sono forti, si allenano bene ma soprattutto sono brave persone, e questo lo vediamo ogni giorno in club. Noi dobbiamo guardare alla prestazione, non solo al risultato, e da martedì mi aspetto ancora più combattività per preparare la sfida con Verona. Voglio fare anche i complimenti pubblici alle nostre Warriors e allo staff della femminile: sono l’esempio di ciò che chiediamo a bambini e bambine del club, impegno, resilienza e la voglia di non mollare mai».

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 22 febbraio, quando l’IVECO CUS Torino tornerà nuovamente in campo tra le mura amiche per ospitare Verona. L’Albonico è pronto ad accogliere ancora una volta i suoi tifosi.