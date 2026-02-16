Tuttosport.com
MTS Ser Santena: San Valentino amaro per Destefanis e compagne

Le tigri santenesi cedono contro la formazione del Lilliput Settimo con un netto 3-0 e con parziali altrettanto netti
San Valentino amaro per Destefanis e compagne che cedono sul campo del Pala San Benigno contro la formazione della Lilliput Settimo, con un netto 3-0 e con parziali altrettanto netti. Nessun grande cambiamento nella parte bassa della classifica: sia Novara che Bra che Luino escono sconfitte dalle loro partite, lasciando quindi la Mts Santena al 12° posto.

Coach Demichelis deve ancora fare a meno di Marchioni, ferma per un'infiammazione e nel primo set schiera Venco in palleggio, Di Blasi opposto, Nardoianni e Vasca in banda, Destefanis e Vione in centro, Lazzarin libero. Fin dai primi scambi si vede una squadra, quella santenese, molto contratta, con diversi errori e imprecisioni in  ricezione e in difesa. La distribuzione del gioco diventa scontata e coach Demichelis cambia Venco con Marino sull'8-13. Il set scivola  verso la fine e se lo guadagna la squadra di casa con un netto 25-16. 

Nel secondo set viene schierato il sestetto di base con Lancieri al posto di Vasca, ma gli errori e le imprecisioni in ricezione continuano anche nella seconda frazione e dopo pochi scambi il parziale è sul 9-14 a favore delle padrone di casa. Entra ancora Marino al posto di Venco e Vasca al posto di Di Blasi, ma anche in questo caso il parziale è già compromesso e se lo aggiudica nuovamente la squadra di casa per 25 a 15 con un muro su attacco di Nardoianni.

Coach Demichelis prova a scuotere le sue giocatrici cercando di far leva sull'orgoglio, ma con poco successo perchè anche il terzo set parte in salita con un parziale di 8-1 ancora una volta dato da una ricezione che non risulta essere il fondamentale più preciso delle tigri santenesi in questa serata. La Lilliput dal canto suo non si lascia scappare la possibilità di allungare ancora il parziale e chiuderlo con scioltezza per 25-17. 

La prossima partita delle tigri santenesi è prevista per il 21 febbraio al PalaSer di Santena con fischio d'inizio alle ore 18.45.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE - GIRONE A - GIORNATA 15

LILLIPUT PALLAVOLO - MTS SER SANTENA 3-0
Parziali (25-16 25-14 25-17)

Mts Santena: Lancieri, Vasca, Cadamuro, Vione, Venco, Nardoianni, Marino, Di Blasi, Marotta, Destefanis (K), Ponassi, Frascella. Liberi: Lazzarin, Marchioni. Allenatori: Demichelis, Romero.

