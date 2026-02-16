Pinerolo Ghiaccio: i risultati del weekend

U19 Doppio appuntamento per i ragazzi, in pista mercoledì e di nuovo domenica. Nel primo match contro il Trento arriva una sconfitta per 3-6: partita combattuta, con buone trame offensive ma qualche disattenzione pagata a caro prezzo. Domenica però la risposta che si voleva vedere. Contro il Fassa/Gherdeina gli U19 scendono sul ghiaccio con determinazione e portano a casa una vittoria solida per 3-1. Più ordine, più intensità, più Storm. È questa è la strada.

U8

Sabato è stato il giorno dei piccoli fulmini. Raggruppamento a maglie miste sul ghiaccio di Torre Pellice: niente classifiche, niente risultati, solo sorrisi, carattere e tanta grinta. Ogni cambio una conquista, ogni disco una battaglia. Bravissimi tutti, lo spirito è quello giusto!

IHL1 – Playoff

Sempre sabato, trasferta playoff a Como. Partita intensa, fisica, vera. Il risultato finale dice 5-1 per i padroni di casa, ma non racconta tutta la lotta vista sul ghiaccio. Testa e concentrazione subito a gara 2!

U14

Trasferta impegnativa a Egna contro il Junior Team Egna. I ragazzi hanno affrontato un avversario organizzato e concreto, pagando un po’ l’intensità dei padroni di casa. Una gara che servirà da lezione e da punto di ripartenza: si cresce anche così, soprattutto così.

IHL1 Rebelles

Sul ghiaccio di Torre Pellice le Rebelles hanno dato battaglia contro le ragazze dello Zoldo. Match tirato fino all’ultimo, deciso da episodi: 2-1 per le ospiti, ma le Rebelles hanno lottato su ogni disco senza mollare un centimetro.