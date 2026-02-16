Club76: un San Valentino di vittorie

In Serie B1 il Club76 Fenera Chieri vince al tie break 3-2 su Volley Capo d’Orso Palau (25-16, 22-25, 25-18, 18-25, 16-14). Le ragazze del coach Gianfranco Milano vincono all'esordio della nuova gestione tecnica. Da segnalare i 26 punti di Boufandar, i 16 di Arbore e i 14 di Faleschini e Occelli. Chieri è stata anche migliore negli ace, 7 contro 6 e nei muri punto, 13 contro 9. Prossima gara sabato 21 febbraio alle 20,30 al PalaCus contro Cus Torino Volley.

In Serie C il Club76 Playasti inciampa 2-3 contro CRS Martino VBC Savigliano (14-25, 25-21, 25-18, 19-25, 9-15). Le “clubbine” partono male con il primo set, poi giocano bene il secondo e il terzo, vincendo entrambi. Nel quarto set e nel tie-break, Savigliano mette in campo la maggior esperienza delle sue giocatrici. In bisaccia comunque un punto importante per la classifica.

In U16 regionale fase provinciale il Club76 PlayAsti vince nettamente 3-0 contro Libertas Borgo (25-8, 25-9, 25-12), nel corso di una partita sempre in controllo.

In U16 Regionale anche il Club76 L'Alba Volley vince a punteggio pieno, 3-0 contro PVB Canelli Blu (25-10, 25-14, 25-14). Le ragazze riescono a ottenere senza difficoltà la vittoria che permette loro di accedere alla semifinale provinciale.

In Serie D il Club76 L'Alba Volley subisce il PGS El Gall per 1-3 (25-22, 20-25, 22-25, 18-25). L’ottimo avvio nel primo set faceva presagire un altro risultato finale. Le ragazze biancoblù hanno espresso un buon gioco e dominato le avversarie nel primo set, ma non è stato sufficiente. Troppi i momenti di discontinuità e imprecisione nei successivi set, che costano la partita.

In U14 provinciale ottavi di finale il Club76 Chieri Volleyball vince 3-0 contro Canavese Volley Ivrea (25-13, 25-23, 25-14). Le ragazze di mister Ollino conducono una partita a senso unico. Ora ai quarti di finale sotto con il Lilliput di Settimo, contro il quale la squadra dovrà alzare il livello di gioco.

In U14 il Club76 MTS Santena si impone 3-0 su Volley Saluzzo (25-5, 25-16, 25-10). Ottavo di finale della fase provinciale, gara in controllo dall'inizio alla fine con la possibilità di provare diverse situazioni e dare spazio a tutte le ragazze.

In U13 il Club76 Playasti Gold vince 3-1 su PVB Canelli Bosca Gialla (23-25, 25-21, 25-21, 25-22). Una partita intensa, combattuta e mai scontata. Le due formazioni si sono affrontate a viso aperto, dando vita a scambi lunghi e spettacolari e mantenendo l’equilibrio per gran parte del match. Dopo aver ceduto di misura il primo set, le ragazze hanno saputo reagire con carattere, trovando maggiore ordine e lucidità nei momenti chiave. Una vittoria costruita con pazienza, determinazione e spirito di squadra, contro un Canelli mai domo e sempre competitivo, fino all’ultimo pallone.

ALTRI RISULTATI

Venerdì 13 febbraio

• Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Girone A: BCC Surrauto Cervere vs Rasero Teloni L’Alba Volley -Club76 Playasti 0-3

Sabato 14 febbraio

• U14 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/8° posto: Club76 MTS Santena Regionale vs Volley Saluzzo 3-0

• U14 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/8° posto: Reverdito Alemanno vs Club76 Playasti 3-0

• U12 F. C.T. Cuneo Asti 6vs6 Volley S3 Girone A: Volley Roero Petalo d'Oro vs Club76 Playasti Blu 1-3

• U12 F. C.T. Cuneo Asti 6vs6 Volley S3 Girone B: Volley Cherasco vs Club76 Playasti Bianca 1-3

Domenica 15 febbraio

• U18 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/4° posto: Rasero Teloni L’Alba Volley Club76 Playasti vs Volley Cherasco 3-0

• U16 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/4° posto: Club76 Playasti Regionale vs Libertas Borgo 3-0

• U16 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/4° posto: Club76 L’Alba Volley Regionale vs PVB Canelli Blu 16 3-0

• U16 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 17°/24° posto: Volley Cherasco Stellata vs Club76 MTS Santena 0-3

• U13 F. C.T. Cuneo Asti Girone A Eccellenza: Club76 Playasti Gold vs PVB Canelli Bosca Gialla 3-1

• U13 F. C. T. Cuneo Asti Girone C: Club76 Playasti Bianca vs Mon.Vi. & Villanova 3-0

• U13 F. C. T. Cuneo Asti Girone C: Villanova & Mon.Vi vs Club76 Playasti Blu 3-2