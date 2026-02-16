GranTorino cede alla capolista Mens Sana

La sfida al Palaestra si conclude con una sconfitta per GRANTORINO . Impegnati nella quinta giornata di ritorno di Serie B Interregionale , i gialloblù hanno ceduto a Note di Siena Mens Sana con il punteggio finale di 76-64 . A decidere la sfida è stato il secondo quarto: dopo aver chiuso avanti il primo periodo, GRANTORINO ha concesso il +12 ai senesi che dopo la pausa lunga hanno amministrato il vantaggio. Best player per i gialloblù è stato Ficetti , protagonista di una doppia doppia da 14 punti e 16 rimbalzi.

LA GARA

L'avvio di GRANTORINO è positivo e sono proprio i gialloblù a costruire il primo break (6-11) grazie al contributo realizzativo di Zumstein e Fracasso. Mens Sananon concede la fuga e nel finale di quarto ricuce fino al -2, chiudendo il primo quarto sul 17-19. Nel secondo periodo i senesi alzano l'intensità della sfida: dopo un avvio equilibrato in cui GRANTORINO tiene il vantaggio (25-26), la squadra di casa allunga e con i punti di Jokic e Prosek tocca la doppia cifra di vantaggio. Dall'altra parte i gialloblù faticano a trovare la via del canestro dall'arco con appena due realizzazioni da tre punti nella prima metà. Alla pausa lunga il punteggio è di 42-32.

GRANTORINO torna in campo con determinazione. Le realizzazioni di Ficetti, Zumstein e Fracasso portano i gialloblù a un solo possesso di distacco, ma Mens Sana reagisce con un parziale di 6-0 che riporta a 10 punti il margine. Con un quarto ancora da giocare i padroni di casa conducono per 60-50. Nell'ultimo quarto l'intensità cala e i senesi consolidano la vittoria grazie al contributo di Nepi e Pannini. Per GRANTORINO si conferma invece una serata difficile da tre punti - 3 su 22 il dato a fine serata. Alla sirena il punteggio è di 76-64 per Mens Sana.

IL PROSSIMO MATCH

La sfida con i corregionali di College Basketball attende GRANTORINO. Sabato 21 febbraio alle 20:45 i gialloblù ospiteranno la squadra di Borgomanero al Palaeinaudi di Moncalieri per la sesta giornata di ritorno della stagione regolare.

TABELLINI

Note di Siena Mens Sana - GRANTORINO Basketball Draft 76-64

Parziali (17-19, 25-13, 18-18, 16-14)

Note di Siena Mens Sana: Belli 7, Pannini 15, Perin 6, Calviani 5, Bucalossi ne, Yarbanga 8, Pucci 2, Buffo 2, Cesaretti ne, Nepi 7, Prosek 13, Jokic 11. All. Vecchi.

GRANTORINO Basketball Draft: Bertaina, Bossola 2, Milone 4, Zumstein 12, Ficetti 14, Losito 4, Pizzaia 7, Obaseki 2, Fracasso 12, Grillo 2, Barla 2, Mancino 3. All. Comazzi, Ass. Ancona, Agnelli.