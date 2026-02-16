S.G. Concordia: tutti i risultati del fine settimana

Ancora un weekend ricco di successi per le ginnaste della S.G. Concordia , che sabato e domenica hanno partecipato alla 1ª Prova Regionale del Campionato Individuale Silver LC1 - LC2 . Una competizione che ha visto una partecipazione di ginnaste così numerosa, che ha dovuto essere divisa su due giornate: sabato, al Palalancia di Chivasso, si è svolta la gara del Livello LC1, con l’organizzazione della Concordia, mentre la gara del Livello LC2 si è svolta nel Palazzetto dello Sport di Candelo, con l’organizzazione della Società Rhythmic School. Due gli esercizi presentati da ogni ginnasta, secondo il Programma di gara, valutati da un punteggio per Specialità, che varia da un attrezzo all’altro. I punteggi si sommano per la classifica generale.

Per la Concordia sono scese in pedana 14 ginnaste, che sono riuscite a conquistare un bottino di 8 podi, nelle varie categorie. Il primo successo è arrivato con il Bronzo di Giulia Randazzo, nelle Allieve 3, che ha presentato due belle prove al cerchio e alla palla, ottenendo un punteggio complessivo di 18.600.

Subito dopo, grande soddisfazione per le più piccole del “vivaio” chivassese: Emma Bretto, Ilaria Gadda e Sara Zito, alla loro prima gara, seguite dalle giovani allenatrici Jessica Cata e Rita Minola, hanno stupito per la determinazione ed il carattere con cui hanno affrontato la pedana, presentando i loro esercizi con precisione tecnica ed espressività, premiati dalla Giuria con punteggi che le hanno portate subito sui primi gradini del podio: nella Allieve 1, Ilaria ha conquistato l’Oro con 16.950 ed Emma ha conquistato l’Argento con 16.800. Nelle Allieve 2 è arrivato l’oro per Sara, con 17.800. Al 7° posto si è piazzata Adele Oliviero.

Nelle Allieve 3 sono state Aurora Bretto e Noemi Mignano a portare in pedana i colori “di casa”, con un testa a testa terminato alla fine con il Bronzo per Aurora, con un totale di 17.025, ed il 4° posto di Noemi, col punteggio di 16.775. Ultimo podio della giornata quello di Lisa Roccati, alla sua prima gara da Senior1, che ha conquistato l’Argento con il punteggio di 18.700 degli esercizi a cerchio e palla.

Domenica, a Candelo, Rebecca Prato, nelle Allieve 5, ha eseguito due belle prove a fune e palla, ottennendo l’Argento col punteggio di 20.350. Nelle Junior 2, doppietta vincente di Martina Amedei, Oro con 19.850, e di Ginevra Giordana, Argento con 19.150, mentre Zoe Gamba si piazza al 4° posto, con 18.675. Infine Greta Marotta, anche lei alla sua prima gara da Senior 1, con due validi esercizi si classifica al 4° posto, a soli 0,20 dal podio. A seguire le ginnaste in pedana, le allenatrici Martina Brosio, Giulia Manusia e Giulia Maggio.