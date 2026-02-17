BEA Chieri: vittoria in volata contro PNC Basketball

Domenica 15 febbraio, nella ventitreesima giornata di Serie C Interregionale, il PalaGialdo esplode di gioia al termine di una sfida vietata ai deboli di cuore: BEA Chieri supera PNC Basketball per 74-73 aggiudicandosi il “Clasico” del basket piemontese. Una vittoria di platino per i Leopardi che, ancora in piena emergenza infortuni, riescono a ribaltare un match che sembrava sfuggire di mano, grazie a un ultimo quarto di grandissimo carattere e alla prestazione sontuosa di capitan Drame.

LA GARA

L’atmosfera è quella delle grandi occasioni, con il pubblico di casa a spingere una squadra ancora costretta a fare i conti con rotazioni ridotte all’osso. Coach Conti schiera subito in quintetto il nuovo acquisto Emilio De Santis, insieme a Viggiano, Giacomelli, Gatti e Drame. Coach Granello risponde con Ferro, Mauri, Burdese, Altobelli e Savoldelli. L’avvio è equilibrato e vibrante, con le difese che faticano a contenere l’intensità fisica del match: Chieri prova a mettere il naso avanti chiudendo il primo quarto sul 17-15, ma PNC dimostra subito perché occupa i piani alti della classifica. Guidati da un incontenibile Ferro e Mauri, gli ospiti alzano i giri del motore nel secondo periodo, sfruttando la maggiore fisicità e punendo qualche disattenzione arancione per andare al riposo lungo in vantaggio sul 31-34.

Al rientro dagli spogliatoi gli ospiti tentano la fuga decisiva: PNC tocca anche il +9 di vantaggio, approfittando di un momento di appannamento offensivo dei padroni di casa e chiudendo la terza frazione avanti 60-55. È proprio nel momento di massima difficoltà, con l’inerzia tutta dalla parte di Cirié, che esce l’anima dei Leopardi. Coach Conti e il suo staff ridisegnano l’assetto tattico e la squadra risponde presente, alzando drasticamente l’intensità difensiva in un quarto periodo giocato col coltello tra i denti. In attacco, a suonare la carica è uno strepitoso Drame: dopo i 31 punti di Ivrea, il capitano si conferma in uno stato di forma eccezionale dominando il pitturato e chiudendo con un bottino personale di 33 punti, uniti anche a 15 rimbalzi. Ben supportato da Gatti (14 punti) e dalla regia lucida di Giacomelli (10 punti e 10 assist), BEA ricuce lo svantaggio possesso dopo possesso, mettendo la freccia proprio sul rettilineo finale. Gli ultimi istanti sono un thriller: dopo il time-out di coach Conti Drame sbaglia il tiro, con Ciriè che ha 6 secondi per correre dall’altra parte. La penetrazione di Mauri viene fermata dalla difesa di Edoardo Gatti, con il tiro del 12 dei Grifoni che si stampa sul ferro. Finisce 74-73 per i Leopardi.

IL COMMENTO

«PNC è una squadra di alta classifica e gioca una grande pallacanestro – commenta coach Alex D’Arrigo – il che dà ancora più valore alla nostra prova. I ragazzi si sono adattati bene ai cambiamenti strategici che abbiamo effettuato durante la partita e, nonostante le tantissime assenze, siamo riusciti a portare a casa una vittoria fondamentale, non solo per la classifica ma anche per il morale».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Dopo l’euforia del “Clasico”, i Leopardi tornano subito al lavoro per preparare la prossima trasferta. Il calendario prevede l’impegno contro Teens Basket Biella: palla a due in programma domenica 22 febbraio alle ore 18:30 sul parquet del PalaPajetta.

BEA CHIERI – PNC BASKETBALL 74-73

Parziali (17-15, 31-34, 55-60)

BEA: Drame 33, Gatti 14, Giacomelli 10, De Santis 9, Viggiano 6, Possekel 2, Galluccio, Dioum, Fatone NE, Conti G. NE, Ahia NE, Ferraresi NE. All. Conti F., 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass. Manzini, Prep. Turetta, Mass. Oddenino, Acc. Ponteprimo, Add. Arbitri Monteleone.

PNC: Ferro 21, Mauri 19, Lissiotto 14, Savoldelli 10, Altobelli 5, Bartoccini 2, Burdese 2, Laganà, Balma, Vettorello NE. All. Granello, Ass. Chiadò Cutin.