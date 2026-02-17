Fulgor Basket: Alex Piccirilli è rossoverde

La Paffoni Fulgor Basket Omegna comunica di aver raggiunto l'accordo per l'ingaggio di Axel Piccirilli, ala classe 2006, che da oggi entra ufficialmente a far parte del roster rossoverde. Un innesto che arriva in un momento delicato della stagione, con la Paffoni chiamata a fare i conti con una serie di infortuni che hanno ridotto le rotazioni a disposizione di coach Eliantonio. La società ha voluto muoversi con tempestività sul mercato per garantire al tecnico le risorse necessarie per affrontare al meglio la seconda parte del campionato. Piccirilli raggiungerà direttamente i nuovi compagni a Pistoia per debuttare già nella gara di domani, mercoledì, contro Montecatini.
LE PAROLE DEL DS FILIPPO FANCHINI
«Axel è un giocatore versatile che può ricoprire più ruoli, con ottime qualità fisiche. Potrà darci una grossa mano sulle rotazioni e noi contiamo di poter dare una mano a lui nel suo processo di crescita».
LE PRIME PAROLE DI AXEL PICCIRILLI
«Ringrazio la società e lo staff per avermi dato questa opportunità. Sono pronto per aiutare la squadra già da mercoledì per raggiungere gli obiettivi prefissati».