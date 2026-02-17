Tuttosport.com
Cuneo Volley: sei convocati al Trofeo dei Territori 2026

Numerosi gli atleti biancoblù chiamati a rappresentare la Selezione Cuneo-Asti nella tappa inaugurale di Savigliano
Cuneo Volley: sei convocati al Trofeo dei Territori 2026

 

Nella giornata di oggi, martedì 17 febbraio, si sta svolgendo la prima tappa del Trofeo dei Territori presso il “Palazzetto dello Sport” di via Giolitti a Savigliano. L’impianto ospita le selezioni Cuneo-Asti, Torino, vincitrice della scorsa edizione, e Ticino-Sesia-Tanaro, che si affronteranno in tre partite nel corso della giornata.

Numerose le convocazioni per il settore giovanile biancoblù, con ben sei ragazzi chiamati a difendere la maglia della selezione territoriale: Nicolò Lisa, Lorenzo Miretti, Denis Paoletti, Andrea Turkaj, Gabriele Vivalda, tutti classe 2011, e il giovane Carlo Paz y Mino Ruales, classe 2012. A unirsi a loro anche l’allenatore dell’Under 15 cuneese, Andrea Testa, in qualità di aiuto selezionatore.

In mattinata i ragazzi della Selezione Cuneo-Asti sono scesi in campo contro la Selezione Torino, che si è imposta per 3-0. Nel pomeriggio, concluderanno la giornata affrontando la Selezione Ticino-Sesia-Tanaro, nell’ultima sfida in programma.

I convocati: Cannella Edoardo (Pallavolo Alba), Cuniberti Matteo (Vbc Mondovì), Dho Samuele (Villanova Volleyball), Gandino Francesco (Pallavolo Alba), Lisa Nicolò (Cuneo Volley), Marabotto Massimiliano (Villanova Volleyball), Mellino Dario (Villanova Volleyball), Miretti Lorenzo (Cuneo Volley), Paoletti Denis (Cuneo Volley), Paz y Mino Ruales Carlo (Cuneo Volley), Peirano Simone (Villanova Volleyball), Roatta Michele (Villanova Volleyball), Turkaj Andrea (Cuneo Volley), Vivalda Gabriele (Cuneo Volley).

Tutte le news di Piemonte News

