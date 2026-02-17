BEA Chieri si rinforza con Emilio De Santis

De Santis aveva già fatto parte delle fila degli Arancioni per poche settimane nella stagione 2022-2023, prima che problemi personali lo costringessero allo stop. Da qui, esperienze in Serie B con Amatori Basket Savigliano e in C con Granda College Cuneo, dove si è sempre dimostrato un giocatore duttile e capace di avere un impatto importante nelle partite.

Gli inizi del suo percorso erano stati con i campionati giovanili dell’allora PMS Moncalieri. Nel 2017 era arrivato l’esordio nei campionati seniores come aggregato alla Serie B moncalierese e, stagione dopo stagione, con sempre più spazio con i torinesi di Kolbe, trascinata ai play-off da De Santis nell’annata 2021-2022 chiusa a oltre 9 punti di media. Kolbe ritrovato, questa volta in DR2, all’inizio di questa stagione sportiva, prima della firma chierese arrivata nei giorni scorsi.

Già nella prima gara, Emilio è stato capace di far vedere tutte le sue qualità al pubblico del PalaGialdo, dimostrandosi da subito un giocatore di grande impatto per la categoria.

«Siamo convinti che Emilio sia il rinforzo di cui avevamo bisogno per risolvere i problemi legati agli infortuni nel nostro reparto lunghi – commenta il DS Stefano Piccionne – Siamo contenti dell’impatto che ha avuto da subito nella gara con PNC Ciriè. Sappiamo di poter contare su di lui, che ha da subito saputo integrarsi con il nostro gruppo e dare il massimo. Per questo, ci tengo a ringraziare il Kolbe Basket, società con cui Emilio ha iniziato la stagione, per la collaborazione dimostrata».

Le prime parole di De Santis in maglia BEA: «Tornare a Chieri è una grande emozione, farlo con una vittoria ha reso il tutto più entusiasmante. Sono felice di poter dare il mio contributo al Progetto BEA in campo, mettendomi al servizio della squadra con quello che posso portare in campo. Con PNC è stata da subito una gara fisica e intensa, ci siamo meritati questo successo e ci faremo trovare pronti per le prossime gare».