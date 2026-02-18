BEA Chieri: le gare delle settimana

Serata di San Valentino in campo, con vittoria, per l’ Under 19 Gold . Con una squadra ospita come Grugliasco, i Leopardi giocano una gara ruvida e faticano ad adattarsi al livello dei contatti permessi dal metro arbitrale. Alla fine, sono comunque i Leopardi a portare a casa i due punti, confermando il successo della gara d’andata (65-61). Vittoria anche del gruppo Under 19 Regionale , che supera Venaria Reale con venti punti di distacco (49-69).

Prestazione buona per l’Under 17 Gold, impegnata in trasferta con Pallacanestro Chivasso. Dopo un primo tempo punto a punto, i Leopardi costruiscono buoni tiri ma segnano con il contagocce. Ne approfittano agli avversari e, ai chieresi, resta comunque la buona prestazione di squadra (80-58). Nel campionato Uisp, l’Under 17 cede ad Auxilium Valdocco, con qualche difficoltà ad adattarsi alla fisicità dei padroni di cassa, che allungano solo nel finale (56-36).

Turno infrasettimanale per l’Under 15 Eccellenza impegnata con i torinesi di Kolbe, già affrontati nella prima fase. Gli avversari sono più concreti degli Arancioni e, dopo un primo tempo punto a punto, allungano prima della parziale rimonta chierese (86-76). Il derby con la capolista Unione Basket Collinare per l’Under 15 Regionale termina con una sconfitta, complici diverse assenze tra i Leopardi, che mettono in campo una prova discreta nonostante migliorabile con un maggiore lavoro in palestra (44-67). Inizia con una sconfitta la Coppa Piemonte per l’Under 15 Femminile, che prova a contenere l’ottima Ceva al PalaPertini, nonostante le assenze importati. Con un primo tempo alla pari, le Leoparde trovano fiducia e se la giocano, continuando a crescere (28-58).

Trasferta infrasettimanale per l’Under 14 Gold, che si dimostra una squadra in grande crescita. Gli Arancioni, dopo le prime battute di studio, alzano però i giri del motore e allungano con ampio spazio a tutti i convocati, chiudendo la prima fase con questa bella vittoria, al terzo posto e pronti alla fase Top con le migliori formazioni della regione (44-83). Trascorso analogo per l’Under 14 Regionale, che chiude la prima fase con due vittorie con Cus Piemonte Orientale (30-35) e Pallacanestro Moncalieri (49-55). La prima gara è quasi un’impresa, in casa della prima classe, dopo una gara combattuta e dal basso punteggio, che corona il lavoro di questi mesi. La seconda, al PalaGialdo, trova ottime reazioni da parte di tutti i convocati e certifica i passi in avanti di tutti. A Moncalieri, l’Under 14 Uisp cede alla corazzata padrona di casa, che si conferma gruppo di altra categoria con cui BEA vende cara la pelle (97-36).

Con Venaria, l’Under 13 Regionale conquista una vittoria dopo una partita mai in discussione e tutti i convocati protagonisti (61-29). Inizia il trofeo Primavera per l’Under 13 Femminile, con un’ottima vittoria in casa della Beinaschese e ampio spazio a tutte le Leoparde convocate (6-91).

U19 GOLD

BEA CHIERI – GRUGLIASCO 65-61

Parziali: 24-21; 40-33; 55-45

BEA Chieri: Bechis 15, Ahia 12, Viggiano 7, Dioum 7, Conti 8, Galluccio 6, Picco 4, Fatone 5, Mout 1, Ricci, Passatore. All. Conti.

U19 REGIONALE

VENARIA REALE PALLACANESTRO – BEA CHIERI 49-69

Parziali: 8-10; 15-25; 29-51

VENARIA: Paradiso 5, Biasion 1, Zambon 13, Pentassuglia 5, Marchetti 4, Faruoli 6, Calandra 2, Giannotto 4, Vernucci 5, Castro, Rossi 4. All. Costa, Ass. Treccarichi.

BEA Chieri: Dalmasso, Massari, Giangualano 10, Filane 10, Ricci 10, Mosso 9, Gamba 7, Peverini 12, Coltiletti 8, Abrate 1, Rodinò, Reinaudo 2. All. Pirocca, Ass. Paoletta.

U17 GOLD

PALLACANESTRO CHIVASSO – BEA CHIERI 80-58

Parziali: 21-18; 37-33; 62-52

BEA Chieri: Tarantino 4, Destefanis 8, Bassi, 5, Parise 8, Di Giorgio, Gentilini 2, Porcu 7, D’amore 5, De Mita, Virgilio 13, Fatai 4, Petrin 2. All. Corrado, Ass. Cristina.

U17 UISP

AUXILIUM VALDOCCO – BEA CHIERI 56-36

Parziali: 11-7; 27-16; 36-30

BEA Chieri: Vitrotti 5, Brusco 9, Carena 5, Ambruoso 4, Chiara, Lepori 9, Ferrando, Pezzoli, Stoian A. 4, All. Colli, Ass. Lafiosca.

U15 ECCELLENZA

KOLBE TORINO – BEA CHIERI 86-76

Parziali: 14-14; 43-36; 71-50

BEA Chieri: Ursu 19, Mouaddine 9, Porcu 12, Marino 8, Violante 6, Zuccarello 7, Dalmasso 4, Serratore 1, Murolo, Arduino 4, Mariani 6. All. Conti, Ass. Mastrorilli.

U15 REGIONALE

BEA CHIERI – UBC BASKET CHIERI 44-67

Parziali: 12-22; 8-15; 16-14; 8-16

BEA Chieri: Percudani 4, Dardano M. 2, Stoian 2, Garabello, Zvulun 8, Cazzaro 2, Cordero, Vaschetto, Mantovani, Dardano S., Rocco 7, Cosic 19. All. Grillone, Ass. Lafiosca.

UBC: Brugo 7 , Levi 2, Veriano 21, Drogo 11, Marengo 10, Giannetto 1, Fiussello 2, Bortos 2, Anghez 11, Aruta. All.Uliana, Ass. Leon.

U15 FEMMINILE

BEA CHIERI -BASKET CLUB G.BORSI 28-58

Parziali: 8-12; 15-28; 21-48

BEA Chieri: Di Dedda 6 , Contino , Favata 8, Mazilu n.e. , Pavone 2, Mosso 4, Savio 2, Santoro 2,Giangualano 1, Dimonte

All. Coló, Ass. Ghibaudo.

U14 GOLD

CUS TORINO – BEA CHIERI 44-83

Parziali: 13-18; 28-41; 38-64

BEA Chieri: Fasano 8, Zanzon 8, Garabello 6, Zvulun 3, Marocco 11, Fabeni 4, Bonnet , Goria 10, Moschillo 5, Audisio 12, Silvestro 6, Vay 10. All. Corrado, Ass. D’Angelo, Acc. Domenino.

U14 REGIONALE

CUS PIEMONTE ORIENTALE – BEA CHIERI 30-32

Parziali: 13-8; 19-18; 26-22

BEA Chieri: Zanellato 2, Campana 3, Mariani, Betta E. 2, Betta F. 2, Pupeschi 8, Marzullo, Jarca 6, Franchi 1, Longo 7, Parizia, Gallo. All.Bonifacio, Ass. Cristina.

BEA CHIERI – PALL. MONCALIERI 55-49

Parziali: 19-6; 31-21; 41-35

BEA Chieri: Zanellato 2, Mariani 2, Betta 5, Pupeschi 21, Marzullo, Jarca 6, Errico 4, Franchi 1, Maglio 4, Parizia 4, Longo 4, Iantorno 2. All. Bonifacio.

U14 UISP

PALLACANESTRO MONCALIERI – BEA CHIERI 97-36

Parziali: 20-10; 44-18; 66-32

MONCALIERI: Chiesa 3, Maggio 4, Donatiello 7, Mangia 8, Colina 6, Ferrero 6, Anzalone 18, Pusceddu 10, Geraci 6, Alciati 17, Cardarone 6, Donati 6. All. Tartamella, Ass. Cellini.

BEA Chieri: Bosio 2, Miglio 8, Coman 20, Marzucchi, Franceschi, Capriati, Dron 6, Gallo, Martin, Meriano, Benedicenti. All. Paoletta.

U13 REGIONALE

BEA CHIERI – VENARIA 61-29

Parziali: 13-6; 28-18; 43-24

BEA Chieri: Rossi, Bacci 7, Thiam 8, Boella 6, Orrù 8, Ferreli 1, Peciarolo 13, Nardone 9, Deiola 5, Di Martino 4, Rigato, Burzio.

All. Bertulessi.

U13 FEMMINILE

ORLANDO MAGIC BEINASCHESE – MINNESOTA TIMBERWOLVES BEA CHIERI 6-91

BEA Chieri: Sacchero 2, Di Dedda 31, Giangualano 10,Fasano 20, Acconciagioco 2,Laveglia 2, Casciato A. 7, Barba 18

All. Coló.