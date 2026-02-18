BEA Leopardi: Area Pro vince la Chieri Basketball League  

Weekend di carnevale che ha colorato il PalaGialdo con il ritorno della Chieri Basketball League, riservata questa volta alla categoria Under 17 Eccellenza. Una due giorni di pallacanestro giovanile di alto livello, con quattro squadre piemontesi, tutte partecipanti al massimo campionato nazionale, che hanno dato vita a gare emozionanti e combattute, risolte tutte in volata, e che hanno divertito il pubblico del palasport chierese.
LE GARE
Sabato si è partiti con le semifinali. Nella gara che ha aperto le ostilità, Collegno Basket ha avuto la meglio su Pallacanestro Saluzzo. Se nelle prime battute la squadra del marchesato è sembrata più in palla, i torinesi si sono presto rimessi in scia, arrivando a prendere il controllo delle operazioni nell’ultima decina. Saluzzo però non ci sta, e guidata dalla verve dei suoi esterni rimette tutto in parità, con i bianco-rossi che risolvono la questione solo negli ultimi secondi, guadagnando l’accesso alla Finalissima (65-72).
La seconda semifinale ha visto contrapposti i padroni di casa di BEA Chieri ad Area Pro 2020. Ospiti che da subito hanno fatto vedere di essere arrivati al PalaGialdo per non essere comparse, e con un primo tempo monstre al tiro da oltre l’arco prende in mano la gara. Tiro dalla lunga che invece è una condanna per i chieresi, che trovano il fondo del secchiello con il contagocce e non riescono mai a tornare realmente a contatto. Le squadre si rispondono colpo su colpo per tutta la ripresa, ma Area Pro è brava a gestire il vantaggio e a strappare il secondo pass per la Finale (57-70).
Domenica è stata giornata di Finali. Nella finale per il gradino più basso del podio, è stata Saluzzo ad avere la meglio dopo una gara aperta fino alla sirena finale. L’inizio è di marca giallo-blu, con i ragazzi di coach Siragusa che sembrano avere una marcia in più e BEA che fatica a contenere l’intensità ospite. Con il passare dei minuti però, BEA man mano esce dal torpore e si rifà sotto: punto su punto, il gap si sgretola in fretta, i Leopardi alzano i giri del motore in difesa e arrivano a sorpassare a inizio quarta frazione. Da qui la partita diventa una battaglia di nervi, con sorpassi e controsorpassi e si arriva agli ultimi possessi in sostanziale parità. Qui Saluzzo però è più lucida, e guadagna meritatamente la virtuale medaglia di bronzo. 66-70 il finale.
La Finalissima non è stata da meno in quanto ad emozioni e suspense. Collegno e Area Pro si affrontano a viso aperto, con i bianco-rossi che faticano a tratti a trovare le giuste contromisure alla zona avversaria, e Area Pro che non riesce a trovare la stessa precisione al tiro vista nella semifinale del sabato. Le squadre viaggiano a braccetto per tutti i 40′, con Area Pro spesso in leggero vantaggio, senza però riuscire mai a dare una spallata al match. Equilibrio che arriva fino agli ultimi secondi, con un canestro nel pitturato dei ragazzi in maglia bianco-blu a 30” dalla fine che si rivela decisivo. Collegno ha la possibilità del pareggio, ma il tiro esce e Area Pro festeggia una vittoria meritata (60-58).
«Abbiamo visto gare equilibrate e combattute – commenta Nicolò Allisiardi, Coordinatore del Settore Giovanile BEA e Responsabile del Torneo – sono stati due giorni di livello, utili per i ragazzi in campo e gli staff per continuare il percorso di crescita in questo momento di pausa dai campionati. Siamo felici ancora una volta di ospitare eventi del genere, e rendere ogni giorni di più il Chierese una terra di basket!».
SEMIFINALI
Pallacanestro Saluzzo – Collegno Basket 65-72
Parziali: 16-16, 31-36, 50-58.
BEA Chieri – Area Pro 2020 57-70
Parziali: 20-25, 27-40, 41-55.
FINALE 3°-4°:
BEA Chieri – Pallacanestro Saluzzo 66-70
Parziali: 11-21, 26-35, 42-53
FINALE 1°-2°:
Collegno Basket – Area Pro 2020 58-60
Parziali: 11-10, 33-26, 45-46.
LA CLASSIFICA FINALE
1° – Area Pro 2020
2° – Collegno Basket
3° – Pallacanestro Saluzzo
4° – BEA Chieri