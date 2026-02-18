BEA Leopardi: Area Pro vince la Chieri Basketball League  

Weekend di carnevale che ha colorato il PalaGialdo con il ritorno della Chieri Basketball League , riservata questa volta alla categoria Under 17 Eccellenza . Una due giorni di pallacanestro giovanile di alto livello, con quattro squadre piemontesi, tutte partecipanti al massimo campionato nazionale, che hanno dato vita a gare emozionanti e combattute, risolte tutte in volata, e che hanno divertito il pubblico del palasport chierese.

LE GARE

Sabato si è partiti con le semifinali. Nella gara che ha aperto le ostilità, Collegno Basket ha avuto la meglio su Pallacanestro Saluzzo. Se nelle prime battute la squadra del marchesato è sembrata più in palla, i torinesi si sono presto rimessi in scia, arrivando a prendere il controllo delle operazioni nell’ultima decina. Saluzzo però non ci sta, e guidata dalla verve dei suoi esterni rimette tutto in parità, con i bianco-rossi che risolvono la questione solo negli ultimi secondi, guadagnando l’accesso alla Finalissima (65-72).

La seconda semifinale ha visto contrapposti i padroni di casa di BEA Chieri ad Area Pro 2020. Ospiti che da subito hanno fatto vedere di essere arrivati al PalaGialdo per non essere comparse, e con un primo tempo monstre al tiro da oltre l’arco prende in mano la gara. Tiro dalla lunga che invece è una condanna per i chieresi, che trovano il fondo del secchiello con il contagocce e non riescono mai a tornare realmente a contatto. Le squadre si rispondono colpo su colpo per tutta la ripresa, ma Area Pro è brava a gestire il vantaggio e a strappare il secondo pass per la Finale (57-70).

Domenica è stata giornata di Finali. Nella finale per il gradino più basso del podio, è stata Saluzzo ad avere la meglio dopo una gara aperta fino alla sirena finale. L’inizio è di marca giallo-blu, con i ragazzi di coach Siragusa che sembrano avere una marcia in più e BEA che fatica a contenere l’intensità ospite. Con il passare dei minuti però, BEA man mano esce dal torpore e si rifà sotto: punto su punto, il gap si sgretola in fretta, i Leopardi alzano i giri del motore in difesa e arrivano a sorpassare a inizio quarta frazione. Da qui la partita diventa una battaglia di nervi, con sorpassi e controsorpassi e si arriva agli ultimi possessi in sostanziale parità. Qui Saluzzo però è più lucida, e guadagna meritatamente la virtuale medaglia di bronzo. 66-70 il finale.

La Finalissima non è stata da meno in quanto ad emozioni e suspense. Collegno e Area Pro si affrontano a viso aperto, con i bianco-rossi che faticano a tratti a trovare le giuste contromisure alla zona avversaria, e Area Pro che non riesce a trovare la stessa precisione al tiro vista nella semifinale del sabato. Le squadre viaggiano a braccetto per tutti i 40′, con Area Pro spesso in leggero vantaggio, senza però riuscire mai a dare una spallata al match. Equilibrio che arriva fino agli ultimi secondi, con un canestro nel pitturato dei ragazzi in maglia bianco-blu a 30” dalla fine che si rivela decisivo. Collegno ha la possibilità del pareggio, ma il tiro esce e Area Pro festeggia una vittoria meritata (60-58).

«Abbiamo visto gare equilibrate e combattute – commenta Nicolò Allisiardi, Coordinatore del Settore Giovanile BEA e Responsabile del Torneo – sono stati due giorni di livello, utili per i ragazzi in campo e gli staff per continuare il percorso di crescita in questo momento di pausa dai campionati. Siamo felici ancora una volta di ospitare eventi del genere, e rendere ogni giorni di più il Chierese una terra di basket!».

SEMIFINALI

Pallacanestro Saluzzo – Collegno Basket 65-72

Parziali: 16-16, 31-36, 50-58.

BEA Chieri – Area Pro 2020 57-70

Parziali: 20-25, 27-40, 41-55.

FINALE 3°-4°:

BEA Chieri – Pallacanestro Saluzzo 66-70

Parziali: 11-21, 26-35, 42-53

FINALE 1°-2°:

Collegno Basket – Area Pro 2020 58-60

Parziali: 11-10, 33-26, 45-46.

LA CLASSIFICA FINALE

1° – Area Pro 2020

2° – Collegno Basket

3° – Pallacanestro Saluzzo

4° – BEA Chieri