Bertram Derthona: Venezia è l'avversaria dei quarti della Frecciarossa Final Eight 2026

Per la quarta volta negli ultimi cinque anni, la Bertram Derthona Tortona arriva alla Frecciarossa Final Eight 2026 , e quest’anno il suo percorso incrocerà inizialmente quello dell’ Umana Reyer Venezia . Il quarto di finale è previsto per giovedì 19 febbraio alle 18:00 , in diretta su Sky Sport Basket e LBATV. Sarà l’occasione per vedere svelata per la prima volta in campo la divisa 2026-27 “Nova Lights” del Derthona Basket, prodotta in collaborazione con il partner tecnico Erreà Sport per omaggiare la Nova Arena di Tortona. Per l’occasione, verrà indossata in anteprima all’Inalpi Arena di Torino.

Come arrivano le due squadre?

L’ultimo weekend di campionato ha sorriso alla Bertram, che è emersa vincitrice dal campo del PalaSerradimigni sconfiggendo 89-82 in trasferta il Banco di Sardegna Sassari. Si è trattato della seconda vittoria consecutiva per i bianconeri, che nella settimana precedente avevano ottenuto il successo casalingo contro la Pallacanestro Trieste, con una gran rimonta nel secondo tempo. L’Umana Reyer Venezia di Neven Spahija, invece, dopo tre vittorie consecutive in trasferta contro Varese, Cantù e Napoli, ha perso 81-79 in casa contro Reggio Emilia. Nonostante quest’ultima battuta d’arresto, la Reyer si è imposta come una delle squadre più attrezzate in LBA, dove sono primi per punti (90.6), secondi per rimbalzi (39.2) e secondi per assist (20.1) di media.

La sfida del girone d’andata contro l’Umana Reyer Venezia

Le due squadre si erano già affrontate in campionato il 23 novembre scorso, con la prima sconfitta interna della stagione per la Bertram Derthona Tortona alla Nova Arena. Venezia si era imposta 98-90 con cinque giocatori in doppia cifra, mentre erano arrivati 22 punti da parte di Christian Vital.

Il punto di Andrea Vicenzutto

Come di consueto, la gara viene presentata da uno degli assistenti di Mario Fioretti. «Le Final Eight sono un evento molto bello, affascinante, un torneo che aggiudica un trofeo. Per tutti competere con un titolo in palio fa sì che queste sfide si giochino respirando un’aria particolare» dice Andrea Vicenzutto. «Penso che sarà un torneo equilibrato. Lo penso analizzando i risultati che ci sono stati in campionato tra le squadre coinvolte: moltissime partite finite punto a punto, grande equilibrio. Chiaramente ci sono delle favorite, come in tutte le manifestazioni, però penso che per frequenza di partite e imprevedibilità del torneo, nulla è deciso. Per i tifosi in primis, sarà un bellissimo weekend i basket» sottolinea.

Una prima parte di stagione, quella che conduce alla Frecciarossa Final Eight 2026, che ha visto il Derthona nei piani alti in LBA. «Siamo molto orgogliosi di esserci qualificati a questa Final Eight. Il percorso che ci ha portato qui è stato ricco di momenti diversi, di situazioni che hanno fatto crescere la squadra e il roster» dice l’assistente bianconero. «Siamo passati attraverso momenti belli, alcuni complicati, abbiamo avuto degli infortuni che hanno costretto la squadra a cambiare assetto durante la prima parte di stagione. Non era scontato trovare continuità all’interno di questa prima fase dell’annata» aggiunge.

«Invece i ragazzi sono stati molto bravi a rimanere compatti, ad affrontare ogni sfida sempre nel modo giusto. Questo ci ha permesso di arrivare a questo evento in buone condizioni, con il roster a disposizione. Di ciò sono molto contento non solo per noi e la società, ma anche per i ragazzi che avranno la possibilità di affrontare questo evento nel migliore dei modi».

Ora, testa agli orogranata. «La Reyer è una squadra molto lunga, atletica e duttile nei suoi quintetti, date le caratteristiche dei suoi giocatori. Arriva a questo evento non avendo avuto nell’ultimo periodo tutto il roster a disposizione per diversi infortuni e quindi vedremo se recupererà o meno gli effettivi» dice.

«Sicuramente ci ricordiamo della partita d’andata, ci ricordiamo di quelli che sono stati gli aspetti che ci hanno messo in difficoltà: abbiamo provato ad analizzarli insieme e a lavorarci per farci trovare pronti. Ma a prescindere dalla parte tattica, penso che per competere contro una squadra di questo calibro, fisicità e impatto siano fondamentali per poter giocare ad armi pari contro una squadra che sta facendo molto bene nel nostro campionato» conclude Andrea Vicenzutto.