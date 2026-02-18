Del Monte® Junior League: Cuneo Volley conquista Gara 1 in casa contro Padova  

Partenza decisa per i ragazzi guidati dai coach Tomatis e Barbiero che si portano in vantaggio, tuttavia i padovani recuperano e conquistano il set. Con lucidità e concentrazione, i biancoblù rientrano in campo mostrando un ottimo gioco che li porta ad aggiudicarsi il secondo parziale, riportando così il punteggio sull’1-1. Le due frazioni successive confermano la solidità e la qualità del gioco cuneese che, senza grandi difficoltà, chiude il match al 3-1, conquistando così un risultato importante in vista della gara di ritorno.

Al termine della gara di andata, coach Daniele Tomatis ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi, evidenziando l’impegno, la concentrazione e la capacità di reagire nei momenti più delicati del match: «Abbiamo giocato sicuramente una partita di buon livello, anche perché l’avversario richiedeva questo tipo di sforzo tecnico-tattico e soprattutto mentale. Da quest’ultimo punto di vista c’è stata veramente una grande applicazione da parte dei ragazzi che, anche nei momenti difficili, come ad esempio l’aver perso il primo set sulla rimonta degli avversari di Padova, hanno saputo reagire subito e vincere il secondo: questo è stato un ottimo segnale. Tutti i ragazzi sono stati applicati dall’inizio alla fine della partita, il livello è stato molto buono. I ragazzi che sono scesi dalla Superlega si sono integrati alla perfezione fin da subito e questa è stata una cosa che non era scontata e ci ha dato sicuramente una bella mano. Peccato per il primo set, che avevamo condotto dall’inizio alla fine, ma dobbiamo guardare avanti e non dobbiamo guardare indietro: dobbiamo andare a Padova e portare una prestazione di livello altrettanto elevato perché laggiù sicuramente loro saranno un’altra squadra».

La squadra sarà ora impegnata nella gara di ritorno, in programma martedì 24 febbraio alla Kione Arena di Padova, dove sarà fondamentale mantenere lucidità e giocare al massimo delle proprie possibilità. Ad attendere la vincente ci sarà una tra Sir Susa Vim Perugia e Rana Verona.

Il resto del tabellone, nelle prossime settimane, vedrà sfidarsi ai quarti di finale la Gas Sales Bluenergy Piacenza contro la Cucine Lube Civitanova, mentre Allianz Milano sfiderà Cisterna Volley.

QUARTI DI FINALE - GIORNATA 1

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Sonepar Padova 3-1

Parziali (24-26, 25-20, 25-21, 25-17)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Bonomi 5, Ballari 20, Rosati 12, Barberio 5, Baldi 1, Giraudo 18, Girardi (L1); Bertone, Bonsignore 5, Colasanti 3, Scatragli, Drocco (L2). N.e: Marino, Rocchia. I All.: Daniele Tomatis. II All.: Mario Barbiero.

Sonepar Padova: Rinaldi, Pincerato 7, Pavanello 10, Ruzza 8, Meggiolaro 12, Rendina 10, Mercato (L1); Barion 1, Bortolato, Martinello 1, Pistolato 1, Tanga 5. N.e: Zillio, Uliana (L2). I All.: Giorgio Sabbadin. II All.: Marco Dal Maso.