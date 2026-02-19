Ritmica Piemonte: 1ª Prova Regionale Campionato J/S Gold

Un fine settimana all’insegna delle emozioni, dell’impegno e delle grandi soddisfazioni per le atlete della Ritmica Piemonte protagoniste alla 1ª Prova Regionale del Campionato J/S Gold . Le ginnaste sono scese in pedana con determinazione e concentrazione, dimostrando ancora una volta il valore del lavoro svolto in palestra. I risultati non si sono fatti attendere, regalando al team un bottino di medaglie che riempie d’orgoglio tecnici, famiglie e tifosi.

Nella categoria J1, splendido terzo posto per Mariciuc Adelina, che conquista una meritata medaglia di bronzo grazie a una prova solida e convincente. Grande protagonista della categoria J2 è stata Godioz Elodie, salita sul gradino più alto del podio con una performance impeccabile che le è valsa la medaglia d’oro. A completare la festa, il terzo posto di Mucaj Maia, anche lei autrice di una gara brillante e determinata.

Successi importanti anche nella categoria S1, dove Pilato Anna ha conquistato uno splendido primo posto, imponendosi con eleganza e sicurezza. Ottimo risultato anche per Pascarella Ginevra, che chiude al terzo posto dopo una prova combattuta e ricca di carattere. Un weekend che conferma la crescita del gruppo e la qualità del lavoro svolto quotidianamente.