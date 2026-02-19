Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ritmica Piemonte: 1ª Prova Regionale Campionato J/S Gold

Pioggia di medaglie per le atlete della società piemontese
1 min
Ritmica Piemonte: 1ª Prova Regionale Campionato J/S Gold

Un fine settimana all’insegna delle emozioni, dell’impegno e delle grandi soddisfazioni per le atlete della Ritmica Piemonte protagoniste alla 1ª Prova Regionale del Campionato J/S Gold. Le ginnaste sono scese in pedana con determinazione e concentrazione, dimostrando ancora una volta il valore del lavoro svolto in palestra. I risultati non si sono fatti attendere, regalando al team un bottino di medaglie che riempie d’orgoglio tecnici, famiglie e tifosi.

Nella categoria J1, splendido terzo posto per Mariciuc Adelina, che conquista una meritata medaglia di bronzo grazie a una prova solida e convincente. Grande protagonista della categoria J2 è stata Godioz Elodie, salita sul gradino più alto del podio con una performance impeccabile che le è valsa la medaglia d’oro. A completare la festa, il terzo posto di Mucaj Maia, anche lei autrice di una gara brillante e determinata.

Successi importanti anche nella categoria S1, dove Pilato Anna ha conquistato uno splendido primo posto, imponendosi con eleganza e sicurezza. Ottimo risultato anche per Pascarella Ginevra, che chiude al terzo posto dopo una prova combattuta e ricca di carattere. Un weekend che conferma la crescita del gruppo e la qualità del lavoro svolto quotidianamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS